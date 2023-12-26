У російських та українських Telegram-каналах, що висвітлюють події в тимчасово окупованому Криму, з'явилося відео моменту удару української авіації по великому десантному кораблю росіян "Новочеркаськ".

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У ніч проти 26 грудня російська військова пропаганда та українські ресурси заявили про "потужні вибухи" в районі порту Феодосії.

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук подякував українським пілотам за успішну роботу та заявив про влучання в "Новочеркаськ".

Згодом речник ПС Юрій Ігнат заявив, що на борту російського корабля однозначно були боєприпаси, імовірно, навіть ударні безпілотники типу Shahed. Саме тому, за його словами, була така сильна детонація.

Він натякнув, що для атаки могли використати "не одну ракету Storm Shadow".

ДОВІДКА "Новочеркаськ" (ВДК-46) – великий десантний корабель проєкту 775, що є на озброєнні Чорноморського флоту Росії. Призначений для висадки морського десанту на необладнане узбережжя та перекидання морем військ та вантажів. Здатний транспортувати різні види бронетехніки, включно з танками. "Новочеркаськ" (ВДК-46) – великий десантний корабель проєкту 775, що є на озброєнні Чорноморського флоту Росії. Призначений для висадки морського десанту на необладнане узбережжя та перекидання морем військ та вантажів. Здатний транспортувати різні види бронетехніки, включно з танками.

4 листопада 2023 року стало відомо, що тактична авіація Повітряних сил завдала удару по судноремонтному заводу "Затока" в Керчі.

Наступного дня командувач Повітряних сил Микола Олещук офіційно підтвердив, що там був уражений один із найновіших кораблів Чорноморського флоту Росії.

6 листопада Управління стратегічних комунікацій ЗСУ підтвердило ураження російського ракетоносія "Аскольд" у Керчі в тимчасово окупованому Криму.

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