Британия: Морская коалиция в поддержку Украины сформирована, ВМС получат не только корабли

В Великобритании официально сформирована международная коалиция для развития морских возможностей Украины

Фото - ВМС ЗС України

В Великобритании официально сформирована международная коалиция для развития морских возможностей Украины. Об этом сообщают Военно-морские силы ВСУ.

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В Британии прошла церемония объявления об открытии коалиции по развитию морских возможностей Украины, в которой приняла участие делегация во главе с командующим ВМС ВСУ вице-адмиралом Алексеем Неижпапой.

Коалиция создана по инициативе Великобритании и направлена на усиление возможностей Украины для обеспечения гражданского судоходства и работы зернового коридора. Участники коалиции предоставят Украине корабли, технику, обеспечат подготовку экипажей катеров, морской пехоты, сил ПВО, морских саперных подразделений и других.

В церемонии приняли участие министр обороны Великобритании Грант Шаппс, министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грамм, глава Командования ВМС США в Европе адмирал Стюарт Бенджамин Мунш, а также представители многих европейских стран, сказано в сообщении.

По словам Неижпапы, главные задачи коалиции – "помочь Украине одержать победу на море, обеспечить безопасность гражданского судоходства и снять минную опасность", поскольку сейчас Черное море является самым опасным в Европе.

11 декабря сообщалось, что ВМС ВСУ получат от Великобритании два тральщика класса Sandown "в рамках новой коалиции".

После выхода из Черноморской зерновой инициативы в июле 2023 года Россия начала атаковать украинские порты как в районе Одессы, так и на Дунае.

В августе Украина открыла новый морской маршрут из Одессы, первоначально использовавшийся для выхода гражданских судов, застрявших в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный с начала полномасштабного вторжения России.

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