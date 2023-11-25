Украина получит военные катера для защиты кораблей в "зерновом коридоре" – президент

Украина договорилась с западными союзниками о получении военных катеров для обеспечения безопасности судов в "зерновом коридоре" в Черном море. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции Grain from Ukraine в Киеве.

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Зеленский отметил, что украинский "зерновой коридор" работает, хотя и "с разными вызовами". По его словам, сейчас идет работа над обеспечением безопасности гражданских кораблей, следующих по этому коридору в и из украинских портов.

"У меня есть договоренность с несколькими государствами по поводу мощного сопровождения кораблей украинцами, но на другой технике конвоя. То есть нам передадут и уже передают соответствующие морские катера", – сказал он.

Президент добавил, что есть "понятные отношения" с Болгарией, Румынией и Турцией по использованию этого коридора. Кроме того, действуют договоренности с Великобританией, занимающейся страхованием "зернового коридора".

После выхода из Черноморской зерновой инициативы в июле 2023 года Россия начала атаковать украинские порты как в районе Одессы, так и на Дунае.

В августе Украина открыла новый морской маршрут из Одессы, первоначально использовавшийся для выхода гражданских судов, застрявших в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный с начала полномасштабного вторжения России.

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