UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Украина получит военные катера для защиты кораблей в "зерновом коридоре" – президент

Цей матеріал також доступний українською
25.11.2023, 17:14
Украина получит военные катера для защиты кораблей в
Владимир Зеленский (Скриншот)

Украина договорилась с западными союзниками о получении военных катеров для обеспечения безопасности судов в "зерновом коридоре" в Черном море. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции Grain from Ukraine в Киеве.

Зеленский отметил, что украинский "зерновой коридор" работает, хотя и "с разными вызовами". По его словам, сейчас идет работа над обеспечением безопасности гражданских кораблей, следующих по этому коридору в и из украинских портов.

"У меня есть договоренность с несколькими государствами по поводу мощного сопровождения кораблей украинцами, но на другой технике конвоя. То есть нам передадут и уже передают соответствующие морские катера", – сказал он.

Президент добавил, что есть "понятные отношения" с Болгарией, Румынией и Турцией по использованию этого коридора. Кроме того, действуют договоренности с Великобританией, занимающейся страхованием "зернового коридора".

  • После выхода из Черноморской зерновой инициативы в июле 2023 года Россия начала атаковать украинские порты как в районе Одессы, так и на Дунае.
  • В августе Украина открыла новый морской маршрут из Одессы, первоначально использовавшийся для выхода гражданских судов, застрявших в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный с начала полномасштабного вторжения России.

Читайте также: Украина договорилась с союзниками о "очень мощных" ПВО для Одесской области – Зеленский

Милана Головань
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленскийвойнакораблькатерзерновой коридор

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 