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Україна отримає військові катери для захисту суден у "зерновому коридорі" – президент

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25.11.2023, 17:14
Україна отримає військові катери для захисту суден у
Володимир Зеленський (Скриншот_

Україна домовилась з західними союзниками про отримання військових катерів для забезпечення безпеки суден у "зерновому коридорі" у Чорному морі. Про це заявив президент Володимир Зеленський на пресконференції Grain from Ukraine у Києві.

Зеленський зазначив, що український "зерновий коридор" працює, хоч і "з різними викликами". За його словами, зараз відбувається робота над забезпеченням безпеки цивільних кораблів, які прямують цим коридором до та з українських портів.

"У мене є домовленість із кількома державами щодо потужного супроводження кораблів українцями, але на іншій техніці конвою. Тобто нам передадуть і вже передають відповідні морські катери", – сказав він.

Президент додав, що є "зрозумілі відносини" з Болгарією, Румунією та Туреччиною щодо використання цього коридору. Крім того, діють домовленості з Великою Британією, яка займається страхуванням "зернового коридору".

  • Після виходу з Чорноморської зернової ініціативи в липні 2023 року Росія почала атакувати українські порти як у районі Одеси, так і на Дунаї.
  • У серпні Україна відкрила новий морський маршрут з Одеси, який спочатку використовувався для виходу цивільних суден, що застрягли в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Читайте також: Україна домовилася з союзниками про "дуже потужні" ППО для Одеської області – Зеленський

Мілана Головань
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Володимир Зеленськийвійнакорабелькатерзерновий коридор
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