Великобритания передаст Украине военные корабли класса Sandown в рамках новой коалиции

Суда оснащены тралами для поиска и обезвреживания мин. Кроме того, они имеют зенитное и противолодочное вооружение

Корабль класса Sandown (Фото: Милитарный)

Военно-морские силы ВСУ получат от флота Великобритании два тральщика-искателя мин класса Sandown. Об этом сообщили в пресс-релизе Минобороны страны.

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Суда оснащены тралами для поиска и обезвреживания мин. Кроме того, они имеют зенитное и противолодочное вооружение.

В ведомстве отметили, что передача кораблей состоится в рамках коалиции поддержки Украины в Черном море. Ее инициаторы – Великобритания и Норвегия.

Новая коалиция предоставит долгосрочную поддержку Украине, включая обучение, оборудование и инфраструктуру для укрепления безопасности в Черном море, объясняют в британском Минобороны.

"Эти минно-розыскные корабли предоставят Украине важный потенциал, который поможет спасти жизнь на море и открыть важные экспортные маршруты, которые были сильно ограничены после того, как Путин начал свое незаконное полномасштабное вторжение", – сказал министр обороны Британии Грант Шаппс.

Сегодня он должен объявить об этом официально. Кроме того, ожидается, что Шаппс объявит об очередном пакете военной помощи Украине.

25 ноября на пресс-конференции Grain from Ukraine в Киеве президент Владимир Зеленский заявил о договоренностях с некоторыми западными союзниками о получении Украиной военных катеров для обеспечения безопасности судов в "зерновом коридоре" в Черном море.

После выхода из Черноморской зерновой инициативы в июле 2023 года Россия начала атаковать украинские порты как в районе Одессы, так и на Дунае.

В августе Украина открыла новый морской маршрут из Одессы, первоначально использовавшийся для выхода гражданских судов, застрявших в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный с начала полномасштабного вторжения России.

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