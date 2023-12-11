Прем'єрка Естонії: Про швидку перемогу над РФ не може бути й мови. Кремль розпалює страх НАТО

Кая Каллас (Фото: EPA/CHRISTOPHE ENA)

Прем'єр-міністрка Естонії Кая Каллас заявила, що швидкого рішення війни Росії проти України не варто очікувати й попередила про посилення дезінформації з боку Кремля. Про це вона написала у статті для RND.

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За її словами, Росія готується до тривалої війни, а тому про швидку перемогу над нею "не може бути й мови".

"Нам потрібен план на довгу боротьбу. Це тільки по-людськи ми хочемо, щоб ця війна закінчилася якнайшвидше. Є також надія на переговори. Це надія на те, що наша згода на успішне захоплення земель у XXI столітті задовольнить апетит Росії. Бажання вести переговори йде від тих, хто хоче за будь-яку ціну стабілізувати стосунки з Росією", – заявила Каллас.

Вона зазначила, що погрози з боку керівників РФ та пропаганда ядерної війни покликані залякати Захід.

"Розпалюючи страх, російське керівництво хоче змінити сприйняття війни в трансатлантичному співтоваристві. Це веде нас до пастки самостримування, викликаної страхом ескалації. Через цей страх деякі стверджують, що допомога Україні в захисті від агресії означає ескалацію. Моя відповідь на це: захист – це не провокація. Росію провокує не опір, а слабкість", – написала прем'єрка.

Також політикиня попередила, що Росія посилює дезінформацію у Facebook, Telegram, TikTok, YouTube та Instagram, щоб переконати демократичні країни відмовитися від підтримки України.

Під час візиту в Україну Каллас заявила, що гарантією безпеки для Європи є членство України в НАТО та Євросоюзі.

26 квітня стало відомо про план Кремля щодо "мирного повернення" країн Балтії під контроль РФ.

Під час війни Україна не увійде до НАТО, Альянс не хоче вступати у війну – Каллас.

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