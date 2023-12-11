Премьер Эстонии: О быстрой победе над РФ не может быть и речи. Кремль разжигает страх НАТО

Кая Каллас (Фото: EPA/CHRISTOPHE ENA)

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что быстрого решения войны России против Украины ожидать не стоит и предупредила об усилении дезинформации со стороны Кремля. Об этом она написала в статье для RND.

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По ее словам, Россия готовится к длительной войне, а поэтому о быстрой победе над ней "не может быть и речи".

"Нам нужен план на долгую борьбу. Это только по-человечески мы хотим, чтобы эта война закончилась как можно быстрее. Есть также надежда на переговоры. Это надежда на то, что наше согласие на успешный захват земель в XXI веке удовлетворит аппетит России. Желание вести переговоры исходит от тех, кто хочет любой ценой стабилизировать отношения с Россией", — заявила Каллас.

Она отметила, что угрозы со стороны руководителей РФ и пропаганда ядерной войны призваны запугать Запад

"Разжигая страх, российское руководство хочет изменить восприятие войны в трансатлантическом сообществе. Это приводит нас в ловушку самосдерживания, вызванную страхом эскалации. Из-за этого страха некоторые утверждают, что помощь Украине в защите от агрессии означает эскалацию. Мой ответ на это: защита – это не провокация. Россию провоцирует не сопротивление, а слабость", — написала премьер.

Также политик предупредила, что Россия усиливает дезинформацию в Facebook, Telegram, TikTok, YouTube и Instagram, чтобы убедить демократические страны отказаться от поддержки Украины.

Во время визита в Украину Каллас заявила, что гарантией безопасности для Европы является членство Украины в НАТО и Евросоюзе.

26 апреля стало известно о плане Кремля по "мирному возвращению" стран Балтии под контроль РФ.

Во время войны Украина не войдет в НАТО, Альянс не хочет вступать в войну – Каллас.

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