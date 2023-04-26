Кремль планировал "мирно" вернуть под свой контроль страны Балтии – утечка документов

В 2021 году власти России разработали долгосрочный план по усилению своего влияния в Эстонии, Латвии и Литве на основе факторов "мягкой силы". Об этом свидетельствуют стратегические разработки, которые опубликовало немецкое издание Tagesschau.

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Согласно попавшим в распоряжение СМИ документам, главной задачей считалось предотвратить усиление влияния НАТО в регионе и создание в нем новых военных баз Альянса. При этом никаких планов военного давления на страны Балтии именно в этих стратегических разработках нет.

Основное внимание авторы стратегии предлагали уделить экономическим и политическим рычагам, а также усиленной антизападной пропаганде и дезинформации в соцсетях.

В Кремле считали принципиально важным создание государственных и некоммерческих организаций, которые должны были способствовать укреплению сотрудничества с РФ.

Приоритетом в стратегии также объявлено сохранение русскоязычной системы образования и предотвращение сноса советских памятников.

Одним из факторов экономического давления авторы стратегии называют энергетическую зависимость (по состоянию на 2021 год) стран Балтии от России.

В Кремле рассчитывали, что таким образом к 2030 году им удастся создать как минимум в Литве предпосылки для ослабления проевропейской ориентации страны, отказа от военного присутствия НАТО в регионе, восстановления "конструктивных двусторонних отношений" с Россией, в том числе в военной сфере, и появления во власти влиятельных пророссийских политиков.

Для Латвии стратегия ставит задачу признание русского языка как государственного и привлечение страны в политические союзы с РФ.

С Эстонией планировалось с помощью пророссийских групп влияния "восстановить отношения" в политической и военно-технической областях и обеспечить полномасштабное торгово-экономическое сотрудничество.

Как сообщается, опубликованные документы были составлены аналитическим центром при администрации президента России, который подчиняется Дмитрию Козаку.

По мнению экспертов, которых издание попросило оценить достоверность документов, документы вполне могут быть подлинными и отражают "грандиозные фантазии Путина" о его возможности "оказывать влияние на страны Балтии". При этом отмечается, что Кремль определенно преувеличивал действенность доступных ему факторов "мягкой силы".

Одновременно подчеркивается, что документ не учитывает уже тогда наблюдавшееся нарастание агрессивности внешней политики Кремля, которое прямо противоречило описанным стратегиям и сделало их полностью неактуальными после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

21 февраля 2023 года в медиа появился внутренний документ Кремля, согласно которому Россия планирует взять под полный контроль Беларусь к 2030 году.

15 марта медиа сообщили, что получили доступ к документу, который представляет собой план по установлению полного фактического контроля Кремля над Молдовой.

Сергій Бережний

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