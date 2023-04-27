Во время войны Украина не войдет в НАТО, Альянс не хочет вступать в войну – Каллас

Премьер Эстонии Кая Каллас спрогнозировала, что Украина не станет членом НАТО до окончания войны из-за нежелания Альянса вступать в войну. Об этом она рассказала телеканалу ETV.

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Премьер посетила Украину 24 апреля и встретилась с президентом Владимиром Зеленским. По ее словам, президента больше всего беспокоят поставки боеприпасов и оружия, но также и вступление в НАТО и ЕС.

"Они [Украина] подали заявку, и НАТО должен ответить на эту заявку. Если мы говорим о предоставлении Украине каких-либо гарантий безопасности, то единственная гарантия безопасности, которая действительно работает – это членство в НАТО", – сказала Каллас.

Она подчеркнула, что Эстония пытается убедить союзников по Альянсу в предоставлении Украине четкой перспективы членства в НАТО после войны.

В то же время, Эстония говорит с Украиной по поводу того, что украинская сторона может сделать в риторике или действиях для убеждения партнеров, чтобы двигаться в направлении вступления в Альянс, сказала премьер.

По словам Каллас, хотя и украинские власти не испытывают прямого давления со стороны Запада по поводу "заключения мира", однако "ясно", что украинский успех на поле боя зависит от военной поддержки со стороны партнеров из НАТО.

Во время визита в Украину Каллас заявила, что гарантией безопасности для Европы является членство Украины в НАТО и Евросоюзе.

26 апреля стало известно о плане Кремля по "мирному возвращению" стран Балтии под контроль РФ.

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Артем Джеріпа

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