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Во время войны Украина не войдет в НАТО, Альянс не хочет вступать в войну – Каллас

Цей матеріал також доступний українською
27.04.2023, 10:42
Во время войны Украина не войдет в НАТО, Альянс не хочет вступать в войну – Каллас - Фото
Кая Каллас (Фото: EPA)

Премьер Эстонии Кая Каллас спрогнозировала, что Украина не станет членом НАТО до окончания войны из-за нежелания Альянса вступать в войну. Об этом она рассказала телеканалу ETV.

Премьер посетила Украину 24 апреля и встретилась с президентом Владимиром Зеленским. По ее словам, президента больше всего беспокоят поставки боеприпасов и оружия, но также и вступление в НАТО и ЕС.

"Они [Украина] подали заявку, и НАТО должен ответить на эту заявку. Если мы говорим о предоставлении Украине каких-либо гарантий безопасности, то единственная гарантия безопасности, которая действительно работает – это членство в НАТО", – сказала Каллас.

Она подчеркнула, что Эстония пытается убедить союзников по Альянсу в предоставлении Украине четкой перспективы членства в НАТО после войны.

В то же время, Эстония говорит с Украиной по поводу того, что украинская сторона может сделать в риторике или действиях для убеждения партнеров, чтобы двигаться в направлении вступления в Альянс, сказала премьер.

По словам Каллас, хотя и украинские власти не испытывают прямого давления со стороны Запада по поводу "заключения мира", однако "ясно", что украинский успех на поле боя зависит от военной поддержки со стороны партнеров из НАТО.

  • Во время визита в Украину Каллас заявила, что гарантией безопасности для Европы является членство Украины в НАТО и Евросоюзе.
  • 26 апреля стало известно о плане Кремля по "мирному возвращению" стран Балтии под контроль РФ.

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Артем Джеріпа
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