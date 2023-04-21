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Разведка Эстонии: Обе армии экономят снаряды, ВСУ готовятся освобождать территории

Цей матеріал також доступний українською
21.04.2023, 19:55
Разведка Эстонии: Обе армии экономят снаряды, ВСУ готовятся освобождать территории - Фото
Марго Гросберг (Фото - скриншот с видео)

ВСУ готовятся к освобождению Украины от оккупантов, в то время как россияне пытаются выстроить оборону. При этом обе стороны экономят боеприпасы, что проявилось в некотором снижении интенсивности военных действий. Об этом сказал на брифинге глава Разведывательного центра Минобороны Эстонии Марго Гросберг, сообщает ERR.ee.

Глава разведки Эстонии считает, что на следующей неделе существенных изменений на фронте не будет. По его мнению, ВСУ сейчас готовятся к освобождению Украины от оккупантов, а войска РФ усиленно выстраивают оборону. В частности, в районе Запорожья и Херсона оборонительные сооружения возводятся сразу по нескольким направлениям, сказал Гросберг.

"В последнее время интенсивность боевых действий снизилась, поскольку обе стороны пытаются экономить боеприпасы", – сказал он.

Гросберг также отметил, что для успеха наступления ВСУ критически важна боевая подготовка подразделений, а не дата или участок начала наступления. 

"Для любых операций, особенно наступательных, принципиально важна синхронизация действий разных родов войск и по времени, и в пространстве", – подчеркнул он.

Сегодня Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты продолжают штурмовать Бахмут и пытаются подобраться к Марьинке, но терпят неудачу. Украинские защитники в течение суток отбили около 30 атак армии РФ. 

Сергій Бережний
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война разведка наступление эстония Марго Гросберг
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