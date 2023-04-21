Бахмут Донецкой области является одной из самых горячих точек линии фронта. Как выглядит город после месяцев российских обстрелов, показали бойцы 3 отдельной штурмовой бригады ВСУ на своей странице в Facebook.

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Украинские защитники обнародовали фото, на которых видно, что оккупанты своими атаками практически стерли населенный пункт с лица земли.

В Бахмуте не осталось ни одного уцелевшего здания. Однако, несмотря на постоянные вражеские удары, Силы обороны Украины в течение месяцев продолжают защищать город, который, как информировалось на Ставке верховного главнокомандующего 21 апреля, является одним из самых сложных направлений линии фронта.

21 апреля 2023 года заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что в Бахмуте российские оккупанты продвигаются на некоторых участках, однако ВСУ продолжают держать город.

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