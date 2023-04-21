Месяцы российских обстрелов и атак. ВСУ показали панораму остатков Бахмута – фото
Бахмут Донецкой области является одной из самых горячих точек линии фронта. Как выглядит город после месяцев российских обстрелов, показали бойцы 3 отдельной штурмовой бригады ВСУ на своей странице в Facebook.
Украинские защитники обнародовали фото, на которых видно, что оккупанты своими атаками практически стерли населенный пункт с лица земли.
В Бахмуте не осталось ни одного уцелевшего здания. Однако, несмотря на постоянные вражеские удары, Силы обороны Украины в течение месяцев продолжают защищать город, который, как информировалось на Ставке верховного главнокомандующего 21 апреля, является одним из самых сложных направлений линии фронта.
- 21 апреля 2023 года заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что в Бахмуте российские оккупанты продвигаются на некоторых участках, однако ВСУ продолжают держать город.
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