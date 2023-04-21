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Зеленский провел новую Ставку: Заслушали Буданова – знаем обо всех планах врага

Цей матеріал також доступний українською
21.04.2023, 14:50
Зеленский провел новую Ставку: Заслушали Буданова – знаем обо всех планах врага - Фото
Президент Украины Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Украины Владимир Зеленский 21 апреля провел очередную Ставку верховного главнокомандующего, в ходе которой обсуждались планы российских оккупантов на ближайшее время и распределение оружия между бригадами Сил бороны. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По словам главы государства, в ходе заседания проанализировали актуальную ситуацию на всех участках фронта. На сайте Офиса президента информируется, что особенно уделили время сложным направлениям – районам Бахмута, Авдеевки, Марьинки в Донецкой области.

"Заслушали [начальника Главного управления разведки Минобороны Кирилла] Буданова – знаем о всех планах врага в ближайший период", – отметил Зеленский.

Президент также рассказал, что в настоящее время продолжается работа над разработкой еще более качественной схемы распределения вооружения и боеприпасов по подразделениям. Отдельное внимание, указал глава государства, уделяется вновь бригадам.

Как добавил Зеленский, обсуждали в ходе Ставки и вопросы налаживания производства ракет и боеприпасов отечественными предприятиями.

Читайте также: Зеленский: Готовимся к Рамштайну, ждем основательных решений

Олег Васьків
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Владимир Зеленский война ставка Кирилл Буданов
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