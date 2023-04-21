Зеленский провел новую Ставку: Заслушали Буданова – знаем обо всех планах врага

Президент Украины Владимир Зеленский 21 апреля провел очередную Ставку верховного главнокомандующего, в ходе которой обсуждались планы российских оккупантов на ближайшее время и распределение оружия между бригадами Сил бороны. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

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По словам главы государства, в ходе заседания проанализировали актуальную ситуацию на всех участках фронта. На сайте Офиса президента информируется, что особенно уделили время сложным направлениям – районам Бахмута, Авдеевки, Марьинки в Донецкой области.

"Заслушали [начальника Главного управления разведки Минобороны Кирилла] Буданова – знаем о всех планах врага в ближайший период", – отметил Зеленский.

Президент также рассказал, что в настоящее время продолжается работа над разработкой еще более качественной схемы распределения вооружения и боеприпасов по подразделениям. Отдельное внимание, указал глава государства, уделяется вновь бригадам.

Как добавил Зеленский, обсуждали в ходе Ставки и вопросы налаживания производства ракет и боеприпасов отечественными предприятиями.

18 апреля 2023 во время рабочей поездки в Донецкую область глава государства посетил передовые позиции украинских защитников в Авдеевке.

На следующий день, 19 апреля, Зеленский прибыл на пограничный участок в Волынской области, где сходятся границы Украины, Польши и Беларуси.

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Олег Васьків

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