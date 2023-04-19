Зеленский посетил украинские позиции на границе с Беларусью – фото
Президент Владимир Зеленский посетил пограничный участок в Волынской области, где сходятся границы Украины, Польши и Беларуси. Он пообщался с военнослужащими, поблагодарил их за службу и вручил государственные награды. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Как сообщили Зеленскому, с целью обеспечения отражения возможного вторжения противника с территории Беларуси происходит наращивание инженерных заграждений, фортификационных сооружений и настройка систем удаленного видеонаблюдения.
Пограничники продемонстрировали объем работ, выполненных с начала 2022 года для укрепления границы с Беларусью в пределах Волынской области.
Президент также осмотрел пункт наблюдения и двухуровневую систему рвов на границе. С позиции наблюдательного поста было продемонстрировано, как с помощью систем удаленного видеонаблюдения осуществляется круглосуточный надзор за границей. Главе государства показали системы обнаружения беспилотных летательных аппаратов.
Президент пообщался с военнослужащими Госпогранслужбы и вручил им награды, в том числе ордена Богдана Хмельницкого ІІІ степени, "За мужество" ІІІ степени, а также медали "За военную службу Украине".
Память погибших пограничников почтили минутой молчания.
- 18 апреля во время рабочей поездки в Донецкую область президент посетил передовые позиции украинских защитников в Авдеевке.
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