Зеленский посетил украинские позиции на границе с Беларусью – фото

Президент Владимир Зеленский посетил пограничный участок в Волынской области, где сходятся границы Украины, Польши и Беларуси. Он пообщался с военнослужащими, поблагодарил их за службу и вручил государственные награды. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Как сообщили Зеленскому, с целью обеспечения отражения возможного вторжения противника с территории Беларуси происходит наращивание инженерных заграждений, фортификационных сооружений и настройка систем удаленного видеонаблюдения.

Пограничники продемонстрировали объем работ, выполненных с начала 2022 года для укрепления границы с Беларусью в пределах Волынской области.

Президент также осмотрел пункт наблюдения и двухуровневую систему рвов на границе. С позиции наблюдательного поста было продемонстрировано, как с помощью систем удаленного видеонаблюдения осуществляется круглосуточный надзор за границей. Главе государства показали системы обнаружения беспилотных летательных аппаратов.

Президент пообщался с военнослужащими Госпогранслужбы и вручил им награды, в том числе ордена Богдана Хмельницкого ІІІ степени, "За мужество" ІІІ степени, а также медали "За военную службу Украине".

Память погибших пограничников почтили минутой молчания.

18 апреля во время рабочей поездки в Донецкую область президент посетил передовые позиции украинских защитников в Авдеевке.

Вадим Ребрина

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