В Бахмуте россияне сносят здания и продвигаются в некоторых местах, ВСУ контратакуют — МО
21.04.2023, 13:04
Бахмут (Фото: 93-я ОМБр "Холодный Яр"/Facebook)
В Бахмуте российские оккупанты продвигаются на некоторых участках, однако Вооруженные Силы Украины продолжают держать город. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.
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По ее словам, на Донбассе на большинстве направлений врагу не удается продвинуться вперед, украинские воины не только обороняются, но и контратакуют.
Она отметила, что Бахмут остается наиболее горячим местом, россияне полностью уничтожают дома и сооружения, продолжая наступать.
"На отдельных участках кое-где они продвигаются. Вместе с тем защитники Бахмута совершают как оборонительные действия, так и активные штурмовые. Враг несет неоправданно высокие потери", — заявила Маляр.
Замминистра подчеркнула, что ситуация в городе напряженная, но контролируемая, а решения принимаются исходя из военной целесообразности.
Утром 21 апреля Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины заявил, что за Бахмут продолжаются ожесточенные бои.
- Недавно генерал Сырский побывал в районе Бахмута и заявил, что украинские воины своими действиями истощили вагнеровцев, поэтому враг вынужден привлекать к боям спецназовцев и десантно-штурмовые подразделения.
- Министр обороны Резников не согласен, что Украина якобы подрывает свой контрнаступательный потенциал в Бахмуте, поскольку Силы обороны там активно уничтожают оккупантов, которых РФ могла бы задействовать на других направлениях.
- Бахмут. Спикер ВСУ прогнозирует, что вагнеровцев может хватить еще на два месяца.
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