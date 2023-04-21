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В Бахмуте россияне сносят здания и продвигаются в некоторых местах, ВСУ контратакуют — МО

Цей матеріал також доступний українською
21.04.2023, 13:04
В Бахмуте россияне сносят здания и продвигаются в некоторых местах, ВСУ контратакуют — МО - Фото
Бахмут (Фото: 93-я ОМБр "Холодный Яр"/Facebook)

В Бахмуте российские оккупанты продвигаются на некоторых участках, однако Вооруженные Силы Украины продолжают держать город. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

По ее словам, на Донбассе на большинстве направлений врагу не удается продвинуться вперед, украинские воины не только обороняются, но и контратакуют.
Она отметила, что Бахмут остается наиболее горячим местом, россияне полностью уничтожают дома и сооружения, продолжая наступать. 

"На отдельных участках кое-где они продвигаются. Вместе с тем защитники Бахмута совершают как оборонительные действия, так и активные штурмовые. Враг несет неоправданно высокие потери", — заявила Маляр.

Замминистра подчеркнула, что ситуация в городе напряженная, но контролируемая, а решения принимаются исходя из военной целесообразности. 

Бои в Бахмуте (Карта: Military Land)

Утром 21 апреля Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины заявил, что за Бахмут продолжаются ожесточенные бои. 

  • Недавно генерал Сырский побывал в районе Бахмута и заявил, что украинские воины своими действиями истощили вагнеровцев, поэтому враг вынужден привлекать к боям спецназовцев и десантно-штурмовые подразделения.
  • Министр обороны Резников не согласен, что Украина якобы подрывает свой контрнаступательный потенциал в Бахмуте, поскольку Силы обороны там активно уничтожают оккупантов, которых РФ могла бы задействовать на других направлениях.
  • Бахмут. Спикер ВСУ прогнозирует, что вагнеровцев может хватить еще на два месяца. 

Читайте также: Бахмут полностью уничтожается Россией, в таких условиях сложно удерживать позиции — Маляр

Дмитро Гриниченко
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война Донбасс минобороны потери бахмут Анна Маляр
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