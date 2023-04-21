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Генштаб: Наиболее жестокие бои в Бахмуте. Штурмы у Авдеевки, Марьинки и Кременной — карта

Цей матеріал також доступний українською
21.04.2023, 07:22
Генштаб: Наиболее жестокие бои в Бахмуте. Штурмы у Авдеевки, Марьинки и Кременной — карта - Фото
Боец ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Вооруженные Силы Украины отбили более 60 атак россиян на Донбассе, самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

Военные заявляют, что ценой больших потерь оккупанты сосредоточены на наступлении в направлении Лимана, Бахмута, Авдеевки и Марьинки. В районе Кременной враг пытался улучшить тактическое положение в районе Серебрянского лесничества, успеха не имел.

Фронт в районе Кременной (Карта: Military Land)

Продолжается наступление на Бахмут, идут тяжелые бои за город. 

Фронт в районе Бахмута (Карта: Military Land)

Вблизи Донецка противник атаковал в районах Каменки, Первомайского, Невельского, Марьинки и Победы, но безуспешно. 

Фронт в районе Донецка (Карта: Military Land)

Украинская авиация за сутки нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава, ракетные войска и артиллерия поразили пять пунктов управления. 

  • Недавно генерал Сырский побывал в районе Бахмута и заявил, что украинские воины своими действиями истощили вагнеровцев, поэтому враг вынужден привлекать к боям спецназовцев и десантно-штурмовые подразделения.
  • Министр обороны Резников не согласен, что Украина якобы подрывает свой контрнаступательный потенциал в Бахмуте, поскольку Силы обороны там активно уничтожают оккупантов, которых РФ могла бы задействовать на других направлениях.
  • Бахмут. Спикер ВСУ прогнозирует, что вагнеровцев может хватить еще на два месяца. 

Читайте также: Бахмут полностью уничтожается Россией, в таких условиях сложно удерживать позиции — Маляр

Дмитро Гриниченко
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