Генштаб: Наиболее жестокие бои в Бахмуте. Штурмы у Авдеевки, Марьинки и Кременной — карта

Вооруженные Силы Украины отбили более 60 атак россиян на Донбассе, самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

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Военные заявляют, что ценой больших потерь оккупанты сосредоточены на наступлении в направлении Лимана, Бахмута, Авдеевки и Марьинки. В районе Кременной враг пытался улучшить тактическое положение в районе Серебрянского лесничества, успеха не имел.

Продолжается наступление на Бахмут, идут тяжелые бои за город.

Вблизи Донецка противник атаковал в районах Каменки, Первомайского, Невельского, Марьинки и Победы, но безуспешно.

Украинская авиация за сутки нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава, ракетные войска и артиллерия поразили пять пунктов управления.

Недавно генерал Сырский побывал в районе Бахмута и заявил, что украинские воины своими действиями истощили вагнеровцев, поэтому враг вынужден привлекать к боям спецназовцев и десантно-штурмовые подразделения.

Министр обороны Резников не согласен, что Украина якобы подрывает свой контрнаступательный потенциал в Бахмуте, поскольку Силы обороны там активно уничтожают оккупантов, которых РФ могла бы задействовать на других направлениях.

Бахмут. Спикер ВСУ прогнозирует, что вагнеровцев может хватить еще на два месяца.

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Дмитро Гриниченко

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