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Washington Post: США в январе считали, что Бахмут падет. Через три месяца бои продолжаются

Цей матеріал також доступний українською
21.04.2023, 08:20
Washington Post: США в январе считали, что Бахмут падет. Через три месяца бои продолжаются - Фото
Бахмут (Фото: 93 ОМБр ''Холодный Яр''/Facebook)

Согласно секретным документам Пентагона, США еще в январе считали, что Бахмут вот-вот будет захвачен Россией, однако бои за город продолжаются. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на слитые в сеть американские данные.

Согласно документам, Вашингтон еще в январе 2023 года предупреждал украинское командование, что Бахмут вскоре будет окружен и захвачен оккупантами, предложив отступить. 

Американцы говорили, что продвижение России с ноября поставило под угрозу способность Украины удерживать Бахмут, а Силы обороны будут подвергаться риску окружения, если не отступят в течение месяца.

Отмечается, что украинское руководство оставило предупреждение США без внимания заявляя, что оборона города подорвала силы России, особенно террористической группы Вагнера.

Утром 21 апреля Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины заявил, что за Бахмут продолжаются ожесточенные бои. 

  • Недавно генерал Сырский побывал в районе Бахмута и заявил, что украинские воины своими действиями истощили вагнеровцев, поэтому враг вынужден привлекать к боям спецназовцев и десантно-штурмовые подразделения.
  • Министр обороны Резников не согласен, что Украина якобы подрывает свой контрнаступательный потенциал в Бахмуте, поскольку Силы обороны там активно уничтожают оккупантов, которых РФ могла бы задействовать на других направлениях.
  • Бахмут. Спикер ВСУ прогнозирует, что вагнеровцев может хватить еще на два месяца. 

Читайте также: Бахмут полностью уничтожается Россией, в таких условиях сложно удерживать позиции — Маляр

Дмитро Гриниченко
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