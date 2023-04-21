Генштаб: ВСУ отбили 30 атак, ударили по ЗРК и двум важным объектам оккупантов – карта

Российские оккупанты 21 апреля штурмуют Бахмут и пытаются подобраться к Марьинке, но терпят неудачу. Украинские защитники в течение суток отбили около 30 атак армии РФ. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

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Как отмечается в вечерней сводке, основные усилия захватчики сосредоточивают на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

"Подразделениями Сил обороны отражено около 30 атак россиян на указанных участках фронта", – указали в Генштабе.

На Купянском направлении оккупанты предприняли попытку улучшить тактическое положение, проведя штурмовые действия неподалеку от населенного пункта Лиман Первый, успеха не имели.

На Бахмутском направлении продолжаются ожесточенные бои за город Бахмут. Россияне также вели безуспешные наступательные действия вблизи населенного пункта Богдановка.

На Авдеевском направлении армия РФ пыталась наступать в районах Новокалинового, Степного и Невельского Донецкой области – потерпела неудачу.

На Марьинском направлении за сутки украинскими защитниками были отбиты многочисленные российские атаки в районе Марьинки.

На Шахтерском направлении в течение суток оккупанты безуспешно наступали в районе Угледара.

По другим направлениям армия РФ наступательных действий не проводила, но продолжала обстрелы. На Херсонском и Запорожском направлениях россияне ведут оборонительные действия.

21 апреля украинская авиация ударила по району сосредоточения личного состава и военной техники захватчиков.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили район сосредоточения живой силы, зенитно-ракетный комплекс и еще два важных военных объекта противника.

21 апреля 2023 года появилось видео, как бойцы 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка уничтожили российскую боевую машину пехоты.

21 апреля бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ показали фото, на которых видно, как выглядит Бахмут после месяцев обстрелов и атак оккупантов.

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Олег Васьків

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