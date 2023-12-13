Британія: Морську коаліцію на підтримку України сформовано, ВМС отримають не лише кораблі

У Великій Британії офіційно сформовано міжнародну коаліцію для розвитку морських можливостей України

Фото - ВМС ЗС України

У Великій Британії офіційно сформовано міжнародну коаліцію для розвитку морських можливостей України. Про це повідомляють Військово-морські сили ЗСУ.

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У Британії відбулася церемонія оголошення про відкриття коаліції з розвитку морських можливостей України, в якій взяла участь делегація на чолі з командувачем ВМС ЗСУ віцеадміралом Олексієм Неїжпапою.

Коаліцію створено з ініціативи Великої Британії та спрямовано на посилення можливостей України для забезпечення цивільного судноплавства та роботи зернового коридору. Учасники коаліції нададуть Україні кораблі, техніку, забезпечать підготовку екіпажів катерів, морської піхоти, сил ППО, морських саперних підрозділів та інших.

У церемонії взяли участь міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс, міністр оборони Норвегії Бьорн Арільд Грамм, голова Командування ВМС США в Європі адмірал Стюарт Бенджамін Мунш, а також представники багатьох європейських країн, йдеться у повідомленні.

За словами Неїжпапи, головні завдання коаліції – "допомогти Україні здобути перемогу на морі, забезпечити безпеку цивільного судноплавства та нівелювати мінну небезпеку", оскільки зараз Чорне море є найнебезпечнішим у Європі.

11 грудня повідомлялося, що ВМС ЗСУ отримають від Великої Британії два тральщики класу Sandown "в рамках нової коаліції".

Після виходу з Чорноморської зернової ініціативи у липні 2023 року Росія почала атакувати українські порти як у районі Одеси, так і на Дунаї.

У серпні Україна відкрила новий морський маршрут з Одеси, який спочатку використовувався для виходу цивільних суден, що застрягли в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний з початку повномасштабного вторгнення Росії.

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