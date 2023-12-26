Міністр оборони Британії: Ну, і де "патова ситуація"? РФ втратила 20% ЧФ за чотири місяці

Знищення ВДК "Новочеркаськ" у порту Феодосії показує, що твердження про "тупикову ситуацію" на фронті помилкові – міністр оборони Британії

Грант Шаппс (Фото - EPA)

Знищення ВДК "Новочеркаськ" у порту Феодосії показує, що твердження про "тупикову ситуацію" на фронті помилкові. Про це написав у X (Twitter) міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс.

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"Чергове знищення корабля путінського флоту демонструє, що ті, хто вважає, ніби війна (проти вторгнення Росії в Україну. – Ред.) зайшла в глухий кут, помиляються! Вони не помітили, що за останні чотири місяці знищено 20% Чорноморського флоту Росії", – написав міністр.

Він зазначив, що зараз домінування Росії у Чорному морі "поставлене під сумнів", а нова морська коаліція на чолі з Великою Британією та Норвегією "допоможе гарантувати перемогу України на морі".

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Вранці 26 грудня у командуванні Повітряних сил ЗСУ повідомили, що великий десантний корабель "Новочеркаськ" у тимчасово окупованій Феодосії було знищено тактичною авіацією.

Судячи з натяків військових, для його знищення було застосовано британські далекобійні крилаті ракети Storm Shadow.

Відео наслідків удару по Феодосії можна подивитися тут.

13 вересня 2023 року внаслідок нічної атаки на судноремонтному заводі імені Орджонікідзе у Севастополі було пошкоджено великий російський десантний корабель та підводний човен ВМС РФ. У ГУР стверджують, що, з великою ймовірністю, вони не підлягають відновленню.

Командувач Повітряних сил Олещук заявив, що удару по Севастополю завдала українська авіація, натякнув на Storm Shadow. Версію про Storm Shadow, посилаючись на власні джерела, підтвердило британське видання Sky News.

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