Втрати ЗСУ набагато менші за 100 000 осіб, пропонував Зеленському розсекретити їх — Арахамія

Арахамія заявив, що розкриття втрат Сил оборони покаже громадянам, що "вони не такі великі, як здається"

Давид Арахамія (Фото: пресслужба Слуги народу)

Глава фракції Слуга народу Давид Арахамія заявив, що пропонував президенту Володимиру Зеленському розкрити втрати Сил оборони у війні проти Росії. Про це він повідомив під час дискусії "2024: сценарії для країни", яку організували LB.ua та EFI Group.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, Зеленський ще не ухвалив остаточного рішення щодо можливого розкриття українських втрат.

Він зазначив, що якщо запитати людей на вулицях про втрати Збройних Сил України, то всі називають число не менше ніж 100 000 осіб.

"А наші втрати набагато менші", — сказав Арахамія.

Парламентар підкреслив, що усвідомлення реальних втрат покаже громадянам, що вони "не настільки великі, як українці собі уявляють".

25 грудня 2023 року Кабмін зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт, який передбачає внесення змін до процесів мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. Нині він – на доопрацюванні.

Основні зауваження до законопроєкту про мобілізацію, за словами спікера Руслана Стефанчука, стосувалися обмеження конституційних прав громадян, спроб залучити на службу чоловіків з інвалідністю третьої групи та електронних повісток.

11 січня міністр оборони Рустем Умєров сказав, що вже готова нова редакція закону про мобілізацію з урахуванням усіх пропозицій, але поки що її не вносили на розгляд.

Читайте також: Залужний про мобілізацію 500 000 українців: Командування запиту на якісь цифри не робило