Потери ВСУ гораздо меньше 100 000 человек, предлагал Зеленскому рассекретить их — Арахамия

Арахамия заявил, что раскрытие потерь Сил обороны покажет гражданам, что "они не такие большие, как кажется"

Давид Арахамия (Фото: пресс-служба Слуги народа)

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что предлагал президенту Владимиру Зеленскому раскрыть потери Сил обороны в войне против России. Об этом он сообщил на дискуссии "2024: сценарии для страны", которую организовали LB.ua и EFI Group.

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По его словам, Зеленский еще не принял окончательного решения о возможном раскрытии украинских потерь.

Он отметил, что если спросить людей на улицах о потерях Вооруженных Сил Украины, то все называют число не менее 100 000 человек.

"А наши потери намного меньше", — сказал Арахамия.

Парламентарий подчеркнул, что осознание реальных потерь покажет гражданам, что они "не настолько большие, как украинцы сами себе представляют".

25 декабря 2023 года Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, предусматривающий внесение изменений в процессы мобилизации, воинского учета и прохождения военной службы. Сейчас он – на доработке.

Основные замечания к законопроекту о мобилизации, по словам спикера Руслана Стефанчука, касались ограничения конституционных прав граждан, попыток привлечь на службу мужчин с инвалидностью третьей группы и электронных повесток.

11 января министр обороны Рустем Умеров сказал, что уже готова новая редакция закона о мобилизации с учетом всех предложений, но пока ее не вносили на рассмотрение.

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