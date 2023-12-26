Залужний про мобілізацію 500 000 українців: Командування запиту на певну кількість не робило

Головком пояснив, що цю цифру військове командування сформувало на 2024 рік

Валерій Залужний (Фото: ОП)

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний прокоментував в ефірі національного телемарафону заяву про необхідність мобілізації додаткових 450 000-500 000 осіб. Він заявив, що військове командування не робило запиту на мобілізацію певної кількості людей.

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"Військове командування якимось окремим форматом, окремим заходом безпосередньо на Кабмін чи Раду не робило запиту на мобілізацію саме певної кількості", – заявив він.

Залужний пояснив, що цю цифру військове командування сформувало на 2024 рік. Вона враховує покриття поточного некомплекту, який виник, формування нових військових частин, а також прогнозування втрат серед українських бійців протягом наступного року.

"Озвучувати цю цифру і яка цифра стосується того чи іншого розділу цих показників я не можу, це військова таємниця", – сказав він.

Народний депутат, полковник Служби безпеки України та секретар оборонного комітету Верховної Ради Роман Костенко напередодні заявив, що мобілізація 450 000-500 000 осіб необхідна для поповнення санітарних втрат та формування нових підрозділів.

19 грудня 2023 року президент Зеленський на пресконференції за підсумками 2023 року заявив, що військове командування запропонувало додатково мобілізувати 450 000-500 000 осіб. Це коштуватиме державі 500 млрд грн.

Тоді само він виступив проти мобілізації жінок та заявив, що готовий підписати закон про призов чоловіків з 25 років.

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