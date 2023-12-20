Данілов про призов ще 500 000 українців: Це не питання "сьогодні – не сьогодні"

Олексій Данілов (Фото: LIGA.net/ Валентина Поліщук)

Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов заявив, що, ймовірно, скоро Україні потрібно буде залучати певну кількість громадян для захисту країни, але дав зрозуміти, що питання мобілізації ще 500 000 – це не про короткострокову перспективу. Про це він сказав в етері національного телемарафону.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Секретар РНБО заявив, що на останніх чотирьох засіданнях Ставки верховного головнокомандувача порушувалося питання щодо мобілізації "певної кількості" українців. Президент Володимир Зеленський, за словами Данілова, кожного разу наголошував на "справедливості у цьому питанні".

"Президент нашої країни говорить про справедливість для того, щоб у нас не було явищ, коли одні захищають країну, а інші перебувають в інших точках планети, відпочивають на курортах. Включно з представниками влади. В цьому випадку 100% на тому, на чому наполягає президент, – це справедливість", – розповів він.

Читайте також: Мобілізація. Залужний: Потрібно повернути межі, які були раніше. Рекрутинг оцінювати зарано

Данілов зазначив, що Міністерство оборони та Генеральний штаб ЗСУ спільно пропонують "своє бачення" [щодо необхідності мобілізувати ще 500 000 громадян], однак остаточне рішення мають ухвалити депутати Верховної Ради.

"Непроста дискусія. Цифри, які називають сьогодні, дійсно потрібні, на думку наших військових. Проте йдеться не про ситуацію "сьогодні – не сьогодні", а про те, що за певний період часу, найімовірніше, можемо очікувати, що нам потрібно буде залучати певну кількість громадян для захисту нашої країни", – зауважив Данілов.

Читайте також: "Немає розуміння того, що відбуватиметься надалі": Клімкін про рішення щодо демобілізації

Секретар РНБО заявив, що в мобілізованих "має бути підготовка, а також українці мають розуміти, на які терміни вони йдуть, коли у них будуть відпустки та ротації".

"Про це є дискусії на Ставці, та я наголошую, що найближчим часом ми знайдемо відповідь на це питання", – запевнив він.

19 грудня 2023 року Зеленський на пресконференції за підсумками 2023 року заявив, що військове командування запропонувало додатково мобілізувати 450 000-500 000 осіб. Це коштуватиме державі 500 млрд грн.

Тоді ж він виступив проти мобілізації жінок та заявив, що готовий підписати закон про призов чоловіків з 25 років.

Читайте також: "Це дурниця". ЗСУ запевнили: 18-річних на фронт не відправляють. Повістки – не мобілізація