"Це дурниця". ЗСУ запевнили: 18-річних на фронт не відправляють. Повістки – не мобілізація

Якщо громадянин віком від 18 до 27 років отримав повістку, це не означає, що його відправлять до зони бойових дій, запевнили у ЗСУ

Військовий шеврон із малим гербом України (Фото - depositphotos.com)

Видача повісток чоловікам від 18 до 27 років не означає мобілізацію – до бойових дій у такому віці можуть залучатись лише за власним бажанням. Про це в ефірі телемарафону сказав начальник служби зв’язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.

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Відповідаючи на запитання, чи відправляють на фронт 18-річних юнаків, які одержують повістки, Фітьо сказав, що "це дурниця".

"Нікого на фронт не мобілізують. Особи від 18 до 27 років підпадають під категорію призовників, а це військово-строкова служба. Зараз на неї призов не здійснюється, тому такі громадяни можуть отримати повістку, прийти в ТЦК та СП і показати [довідку], що вони навчаються чи будь-що інакше – і на тому все", – сказав Фітьо.

Однак, зо його словами, якщо громадянин віком до 27 років виявить бажання долучитись до захисту країни, він це може зробити добровільно, "і багато таких випадків є".

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"До Сил оборони зараз призиваються військовозобов’язані громадяни віком від 27 до 60 років, які придатні до проходження військової служби за здоров’ям і не мають причин для отримання відстрочки від мобілізації", – наголосив він.

Фітьо зазначив, що ці громадяни протягом місяця проходять базову підготовку у навчальних центрах. Далі тривалість навчання може бути збільшено – залежить від фаху.

Навчання мобілізованих проводиться і за кордоном, на території країн-партнерів – Іспанії, Німеччини, Великої Британії, Польщі тощо, додав представник ЗСУ.

Також сьогодні Фітьо заявив, що коли в Україні повноцінно запрацює електронний реєстр військовозобов'язаних, тоді ТЦК перестануть роздавати повістки у громадських місцях. Однак робота працівників ТЦК у спортзалах і ресторанах є законною.

Він визнав, що бувають і порушення з боку ТЦК – запевнив, що щодо усіх таких випадків проводяться розслідування та надається правова оцінка.

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