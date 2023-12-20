"Это глупость". ВСУ заверили: 18-летних на фронт не отправляют. Повестки – не мобилизация
Выдача повесток мужчинам от 18 до 27 лет не означает мобилизацию – к боевым действиям в этом возрасте могут привлекаться только по собственному желанию. Об этом в эфире телемарафона сказал начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.
Отвечая на вопрос, отправляют ли на фронт 18-летних юношей, которые получают повестки, Фитьо сказал, что "это глупость".
"Никого на фронт не мобилизуют. Лица от 18 до 27 лет подпадают под категорию призывников, а это военно-срочная служба. Сейчас на нее призыв не осуществляется, поэтому такие граждане могут получить повестку, прийти в ТЦК и СП и показать [справку], что они учатся или что-то другое – и на том все", – сказал Фитьо.
Однако, по его словам, если гражданин младше 27 лет изъявит желание защищать страну, он это может сделать добровольно, "и много таких случаев есть".
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"В Силы обороны сейчас призываются военнообязанные граждане в возрасте от 27 до 60 лет, которые пригодны к прохождению военной службы по здоровью и не имеют причин для получения отсрочки от мобилизации", – подчеркнул он.
Фитьо отметил, что эти граждане в течение месяца проходят базовую подготовку в учебных центрах. Далее продолжительность обучения может быть увеличена – зависит от специальности.
Обучение мобилизованных проводится и за рубежом, на территории стран-партнеров – Испании, Германии, Великобритании, Польши и других, добавил представитель ВСУ.
- Также сегодня Фитьо заявил, что когда в Украине полноценно заработает электронный реестр военнообязанных, тогда ТЦК перестанут раздавать повестки в общественных местах. Однако работа сотрудников ТЦК в спортзалах и ресторанах является законной.
- Он признал, что бывают и нарушения со стороны ТЦК – заверил, что в отношении всех таких случаев проводятся расследования, дается правовая оценка.
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