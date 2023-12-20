Мобілізація. ЗСУ про силові методи військкомів: Є обов'язки громадян і порушення ТЦК

Фітьо заявив, що необхідно звертатися до поліції чи Міноборони у разі порушень з боку ТЦК

Військкомат (Фото: Віталій Дячук)

Представник Сухопутних військ Володимир Фітьо прокоментував силові методи військовослужбовців територіальних центрів комплектування (військкоматів) під час мобілізації. Про це він повідомив в інтерв'ю РБК-Україна.

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За його словами, командування СВ виступає за проведення мобілізації виключно у рамках закону.

"Якщо є випадки, коли до кого застосовують силу чи ломляться додому, громадянам необхідно звертатися до поліції, телефонувати на гарячу лінію. Але не слід забувати, що крім прав у кожного є ще й обов'язки. І обов'язок кожного громадянина – це захист батьківщини, прописаний у Конституції", — сказав Фітьо.

Він зазначив, що коли починають розбиратися в таких ситуаціях, то виявляється, що здебільшого громадяни нібито намагалися уникнути мобілізації під час конфліктів із ТЦК.

"Є, звичайно, і порушення з боку ТЦК – щодо усіх таких випадків проводяться розслідування та надається правова оцінка. Ми знаходимося в правовому режимі воєнного стану. Всім громадянам під час пересування містом необхідно мати документи, що засвідчують як мінімум їхню особу. А якщо є військово-обліковий документ, питання до військовозобов'язаних взагалі будуть відсутні", – заявив військовий.

Фітьо закликав звертатися до поліції чи на гарячу лінію Міноборони у разі порушень з боку ТЦК.

22 листопада голова фракції Слуга народу Арахамія анонсував великий законопроєкт про мобілізацію, який, за його словами, може бути ухвалений до кінця року.

24 листопада секретар РНБО Данілов запевнив, що строковиків, термін служби яких минув, демобілізують найближчим часом.

Того ж дня президент Зеленський провів засідання Ставки й доручив підготувати рішення щодо мобілізації, демобілізації та ТЦК.

7 грудня Зеленський відповів на петиції про демобілізацію, ротацію та звільнення військовослужбовців строкової служби. Усі три звернення передав прем'єру Шмигалю.

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