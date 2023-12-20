Мобілізація. ЗСУ про силові методи військкомів: Є обов'язки громадян і порушення ТЦК
Представник Сухопутних військ Володимир Фітьо прокоментував силові методи військовослужбовців територіальних центрів комплектування (військкоматів) під час мобілізації. Про це він повідомив в інтерв'ю РБК-Україна.
За його словами, командування СВ виступає за проведення мобілізації виключно у рамках закону.
"Якщо є випадки, коли до кого застосовують силу чи ломляться додому, громадянам необхідно звертатися до поліції, телефонувати на гарячу лінію. Але не слід забувати, що крім прав у кожного є ще й обов'язки. І обов'язок кожного громадянина – це захист батьківщини, прописаний у Конституції", — сказав Фітьо.
Він зазначив, що коли починають розбиратися в таких ситуаціях, то виявляється, що здебільшого громадяни нібито намагалися уникнути мобілізації під час конфліктів із ТЦК.
"Є, звичайно, і порушення з боку ТЦК – щодо усіх таких випадків проводяться розслідування та надається правова оцінка. Ми знаходимося в правовому режимі воєнного стану. Всім громадянам під час пересування містом необхідно мати документи, що засвідчують як мінімум їхню особу. А якщо є військово-обліковий документ, питання до військовозобов'язаних взагалі будуть відсутні", – заявив військовий.
Фітьо закликав звертатися до поліції чи на гарячу лінію Міноборони у разі порушень з боку ТЦК.
- 22 листопада голова фракції Слуга народу Арахамія анонсував великий законопроєкт про мобілізацію, який, за його словами, може бути ухвалений до кінця року.
- 24 листопада секретар РНБО Данілов запевнив, що строковиків, термін служби яких минув, демобілізують найближчим часом.
- Того ж дня президент Зеленський провів засідання Ставки й доручив підготувати рішення щодо мобілізації, демобілізації та ТЦК.
- 7 грудня Зеленський відповів на петиції про демобілізацію, ротацію та звільнення військовослужбовців строкової служби. Усі три звернення передав прем'єру Шмигалю.
Читайте також: Зеленський про мобілізацію: Залужний і Генштаб запропонували призвати ще до 500 000 людей