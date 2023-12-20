Мобилизация. ВСУ о силовых методах военкомов: Есть обязанности граждан и нарушения ТЦК

Фитьо заявил, что необходимо обращаться в полицию или Минобороны в случае нарушений со стороны ТЦК

Военкомат (Фото: Виталий Дячук)

Представитель Сухопутных войск Владимир Фитьо прокомментировал силовые методы военнослужащих территориальных центров комплектования (военкоматов) при проведении мобилизации. Об этом он сообщил в интервью РБК-Украина.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, командование СВ выступает за проведение мобилизации исключительно в рамках закона.

"Если есть случаи, когда к кому применяют силу или ломятся домой, гражданам необходимо обращаться в полицию, звонить на горячую линию. Но не следует забывать, что кроме прав у каждого есть еще и обязанности. И обязанность каждого гражданина – это защита родины, прописанная в Конституции", — сказал Фитьо.

Он отметил, что когда начинают разбираться в таких ситуациях, то оказывается, что в большинстве случае граждане якобы пытались избежать мобилизации во время конфликтов с ТЦК.

"Есть, конечно, и нарушения со стороны ТЦК – по всем таким случаям проводятся расследования и предоставляется правовая оценка. Мы находимся в правовом режиме военного положения. Всем гражданам во время передвижения по городу необходимо иметь документы, удостоверяющие как минимум их личность. А если есть военно-учетный документ, вопросы к военнообязанным вообще будут отсутствовать", — заявил военный.

Фитьо призвал обращаться в полицию или на горячую линию Минобороны в случае нарушений со стороны ТЦК.

22 ноября глава фракции Слуга народа Арахамия анонсировал крупный законопроект о мобилизации, который, по его словам, может быть принят до конца года.

24 ноября секретарь СНБО Данилов заверил, что срочников, срок службы которых истек, демобилизуют в ближайшее время.

В тот же день президент Зеленский провел заседание Ставки и поручил подготовить решение по мобилизации, демобилизации и ТЦК.

7 декабря Зеленский ответил на петиции о демобилизации, ротации и увольнении военнослужащих срочной службы. Все три обращения передал премьеру Шмыгалю.

Читайте также: Зеленский о мобилизации: Залужный и Генштаб предложили призвать еще до 500 000 людей