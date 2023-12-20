Повістки в спортзалах і ресторанах. ЗСУ: Це законно, громадське місце

"Тобто законом чітко встановлено, що здійснення заходів оповіщення можливо там, де не заборонено", – заявив речник Сухопутних сил

ТЦК у спортзалі (Фото: соцмережі)

Робота працівників територіальних центрів комплектування у спортзалах і ресторанах є законною, заявив речник Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо в інтерв'ю РБК-Україна.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"Якби представників ТЦК зафіксували у відділенні лікарні травматології і якби вони там роздавали повістки – це було б дивно. А спортзал – це громадське місце. Тобто законом чітко встановлено, що здійснення заходів оповіщення можливо там, де не заборонено", – відповів він.

У випадку зі спортзалами, зазначає Фітьо, є заклад, який надає громадські послуги, так само як і заклади харчування.

"І якщо їхні власники не заперечують, то представники ТЦК можуть провести там заходи з оповіщення громадян, які можуть підпадати під мобілізацію", – пояснив він.

Читайте також: "Воювати підуть не тільки ті, хто хоче": в Міноборони пояснили, чому рекрутинг – не мобілізація

14 жовтня Фітьо закликав військовозобов'язаних особисто прийти до територіальних центрів комплектування та соцпідтримки й оновити свої дані, щоб держава мала реальну картину резервів, які є зараз у країні.

8 грудня з'явилися відео, на яких у різних регіонах працівники військкоматів приходять до спортзалів, щоб видати повістки. У Закарпатському територіальному центрі комплектування заявили, що все відбувається у рамках закону.

15 грудня СБУ повідомило, що її співробітники спільно з підрозділами Міністерства внутрішніх справ і Міграційної служби проводять контрдиверсійні безпекові заходи у Києві. Відповідь з'явилася після появи у мережі відео зі співробітниками спецслужби у столичному ресторані "Веранда на Дніпрі".

Читайте також: "Не чекати лотереї від повістки". Як бойові бригади перемагають ТЦК у рекрутингу до армії