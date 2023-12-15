"Повістки в ресторані". СБУ проводить контрдиверсійні заходи в Києві, а ТЦК – перевірку

ТЦК перевіряють військовозобовʼязаних, а СБУ – осіб, які можуть бути "потенційно причетні до протиправної діяльності"

Фото: СБУ

Співробітники Служби безпеки України спільно з підрозділами Міністерства внутрішніх справ та Міграційної служби проводять контрдиверсійні безпекові заходи у Києві. Про це LIGA.net повідомили у пресслужбі СБУ після появи у мережі відео із співробітниками спецслужби у столичному ресторані "Веранда на Дніпрі".

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У спецслужбі наголосили, що в рамках перевірки громадських закладів, яка відбувається вже третій день поспіль, перевіряються особи, "потенційно причетні до протиправної діяльності".



"Одночасно з цим представники ТЦК проводять перевірку військовозобовʼязаних громадян України, котрі можуть порушувати правила військового обліку", – йдеться в повідомленні.

Сьогодні в соцмережах з’явилися відео, на яких, як стверджували автори, "роздають повістки" в столичному ресторані.

Раніше у ТЦК вже пояснювали, що вручення повісток у громадських місцях не суперечить українському законодавству, і такі методи пов'язані з тим, що військовозобов'язані можуть бути зареєстровані в одному місці, а проживати в іншому.

Минулого тижня в Україні поширювалися відео, на яких у різних регіонах співробітники військкоматів приходять до спортзалів для видачі повісток. У Закарпатському ТЦК заявили: все у рамках закону.

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