"Повестки в ресторане". СБУ проводит контрдиверсионные мероприятия в Киеве, ТЦК – проверку

ТЦК проверяют военнообязанных, а СБУ – лиц, которые могут быть "потенциально причастны к противоправной деятельности"

Фото: СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с подразделениями Министерства внутренних дел и Миграционной службы проводят контрдиверсионные меры безопасности в Киеве. Об этом LIGA.net сообщили в пресс-службе СБУ после появления в сети видео с сотрудниками спецслужбы в столичном ресторане "Веранда на Днепре".

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В спецслужбе подчеркнули, что в рамках проверки общественных заведений, которая проходит уже третий день подряд, проверяются лица, "потенциально причастные к противоправной деятельности".



"В то же время представители ТЦК проводят проверку военнообязанных граждан Украины, которые могут нарушать правила воинского учета", – говорится в сообщении.

Сегодня в соцсетях появились видео, на которых, как утверждали авторы, "раздают повестки" в столичном ресторане.

Ранее в ТЦК уже объясняли, что вручение повесток в общественных местах не противоречит украинскому законодательству, и такие методы связаны с тем, что военнообязанные могут быть зарегистрированы в одном месте, а проживать в другом.

На прошлой неделе в Украине распространялись видео, на которых в разных регионах сотрудники военкоматов приходят в спортзалы для выдачи повесток. В Закарпатском ТЦК заявили: все в рамках закона.

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