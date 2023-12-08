Мобилизация — в Украине раздают повестки в спортзалах. ТЦК: Все законно, без привилегий
В Украине распространяются видео, на которых в разных регионах сотрудники военкоматов приходят в спортзалы для выдачи повесток. В Закарпатском территориальном центре комплектования заявили, что все происходит в рамках закона.
В ТЦК говорят, сотрудники военкомата продолжают вручать повестки законным способом.
"По нашему мнению, те мужчины призывного возраста, которые сознательно избегая воинской службы, занимаются в спортивных залах или развлекаются в комплексах отдыха, не привилегированны по сравнению с военнослужащими ВСУ, которые в непростых условиях держат оборону и бьют врага", — сказано в сообщении.
Там отметили, что вручение повестки не означает, что призывника сразу забирают на войну.
"Сначала уточняются данные, призывник проходит медицинский осмотр и только после этого, если человек годен к службе, выдается мобилизационное распоряжение. Следовательно, призывник едет учиться", — заявили в ТЦК.
Также в военкомате подчеркнули, что за любое препятствие выдачи повесток предусмотрена уголовная ответственность по статье о препятствовании законной деятельности ВСУ в особый период с наказанием в виде лишения свободы от пяти до восьми лет.
"В ВСУ есть немало специальностей, которые не предусматривают непосредственное участие в боевых действиях, но важны для поддержки фронта. Каждый может ознакомиться на сайте ВСУ с перечнем этих специальностей, стать на учет, получать достойную зарплату и вместе с тем помогать стране в трудный момент. Просим также понять, что в ВСУ это, в первую очередь, люди, в том числе ваши знакомые, ваши друзья, родители, мужчины, сыновья и дочери, которые ждут замены или пополнения", — резюмировали там.
Ранее стало известно, что в Украине готовят изменения в законодательство, которое регулирует вопросы мобилизации и воинской службы.
- Мобилизация в Украине перейдет в "смарт-формат". Люди сами будут выбирать специальность.
- 14 октября начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо призвал военнообязанных лично прийти в территориальные центры комплектования и соцподдержки и обновить свои данные, чтобы государство имело реальную картину резервов, которые есть сейчас в стране.
- Ранее в Минобороны сообщили, что обновление данных в ТЦК не означает, что человек будет мобилизован, а процедуру обновления данных должен пройти по закону каждый состоящий на учете.
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