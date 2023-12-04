Мобилизация в Украине. В Раде рассказали о подготовке ряда изменений — что предлагают
В Украине готовят изменения в законодательство, которое регулирует вопросы мобилизации и воинской службы. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил первый заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Михаил Цымбалюк.
По его словам, в парламентскую рабочую группу входят представители всех фракций и групп, а в ближайшее время будет рассматриваться ряд законопроектов.
Он отметил, что депутаты советуются с высшим военным руководством, а для ротации на фронте нужно подготовить новых бойцов.
В ближайшее время готовят следующие нововведения:
— установление отпуска сроком 90 дней с оплатой денежного довольствия для лиц, вернувшихся из плена (в том числе нормирование, какие документы должен иметь военнослужащий или военнообязанный во время прохождения ВВК или лечения после ранения, а что должно обеспечить государство через военно-врачебные комиссии, чтобы уменьшить бюрократию);
— установление права на увольнение с воинской службы лиц без гражданства или иностранцев;
— установление права на увольнение с воинской службы лиц, обладающих инвалидностью первой, второй группы;
— установление права на увольнение с воинской службы или демобилизацию женщин-курсантов, досрочно разорвавших контракт.
Также законопроект предусматривает урегулировать право на отсрочку педагогов, преподавателей высших учебных заведений и студентов.
Кроме того, в Раде хотят предоставить право на демобилизацию бойцов срочной службы.
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