Мобилизация в Украине. В Раде рассказали о подготовке ряда изменений — что предлагают

Изменения будут касаться мобилизации и демобилизации, парламент консультируется с военным командованием

Михаил Цымбалюк (Фото: Михаил Цымбалюк/Facebook)

В Украине готовят изменения в законодательство, которое регулирует вопросы мобилизации и воинской службы. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил первый заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Михаил Цымбалюк.

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По его словам, в парламентскую рабочую группу входят представители всех фракций и групп, а в ближайшее время будет рассматриваться ряд законопроектов.

Он отметил, что депутаты советуются с высшим военным руководством, а для ротации на фронте нужно подготовить новых бойцов.

В ближайшее время готовят следующие нововведения:

— установление отпуска сроком 90 дней с оплатой денежного довольствия для лиц, вернувшихся из плена (в том числе нормирование, какие документы должен иметь военнослужащий или военнообязанный во время прохождения ВВК или лечения после ранения, а что должно обеспечить государство через военно-врачебные комиссии, чтобы уменьшить бюрократию);

— установление права на увольнение с воинской службы лиц без гражданства или иностранцев;

— установление права на увольнение с воинской службы лиц, обладающих инвалидностью первой, второй группы;

— установление права на увольнение с воинской службы или демобилизацию женщин-курсантов, досрочно разорвавших контракт.

Также законопроект предусматривает урегулировать право на отсрочку педагогов, преподавателей высших учебных заведений и студентов.

Кроме того, в Раде хотят предоставить право на демобилизацию бойцов срочной службы.

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14 октября начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо призвал военнообязанных лично прийти в территориальные центры комплектования и соцподдержки и обновить свои данные, чтобы государство имело реальную картину резервов, которые есть сейчас в стране.

Ранее в Минобороны сообщили, что обновление данных в ТЦК не означает, что человек будет мобилизован, а процедуру обновления данных должен пройти по закону каждый состоящий на учете.

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