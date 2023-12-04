Мобілізація в Україні. У Раді розповіли про підготовку низки змін — що пропонують зробити

Зміни стосуватимуться мобілізації та демобілізації, парламент консультується з військовим командуванням

Михайло Цимбалюк (Фото: Михайло Цимбалюк/Facebook)

В Україні готують зміни до законодавства, яке регулює питання мобілізації та військової служби. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк.

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За його словами, до парламентської робочої групи входять представники всіх фракцій і груп, а найближчим часом розглядатиметься низка законопроєктів.

Він зазначив, що депутати радяться з найвищим військовим керівництвом, а для ротації на фронті потрібно підготувати нових бійців.

Найближчим часом готують наступні нововведення:

— встановлення відпустки строком на 90 днів з оплатою грошового забезпечення для осіб, які повернулися з полону (зокрема нормування, які документи повинен мати військовослужбовець або військовозобов'язаний під час проходження ВЛК або лікування після поранення, а що має забезпечити держава через військово-лікарські комісії, щоб зменшити бюрократію);

— встановлення права на звільнення з військової служби осіб без громадянства чи іноземців;

— встановлення права на звільнення з військової служби осіб, які мають інвалідність першої, другої групи;

— встановлення права на звільнення з військової служби або демобілізацію жінок-курсантів, які достроково розірвали контракт.

Також законопроєкт передбачає врегулювати право на відстрочення педагогів, викладачів вищих навчальних закладів та студентів.

Окрім цього, у Раді хочуть надати право на демобілізацію бійців термінової служби.

Мобілізація в Україні перейде до "смартформату". Люди самі обиратимуть спеціальність.

14 жовтня начальник служби зв'язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо закликав військовозобов'язаних особисто прийти до територіальних центрів комплектування та соцпідтримки та оновити свої дані, щоб держава мала реальну картину резервів, які є зараз у країні.

Раніше в Міноборони повідомили, що оновлення даних у ТЦК не означає, що людина буде мобілізована, а процедуру оновлення даних має пройти згідно із законом кожен, хто перебуває на обліку.

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