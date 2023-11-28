Мобілізація. Данілов анонсував зміни призову цього тижня — список нововведень

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов анонсував зміни в мобілізації в Україні цього тижня

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов анонсував зміни щодо мобілізації в Україні цього тижня. Про це він повідомив у коментарі газеті The Guardian.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини За його словами, зміни очікуються цього тижня і міститимуть використання комерційних рекрутингових компаній, щоб переконати призовників, що вони будуть задіяні в ролях, які відповідають їхнім навичкам.

"Деякі люди налякані, бояться померти, бояться стріляти, але це не означає, що вони не можуть займатися іншою діяльністю. Тепер у нас новий міністр із новим підходом", – сказав Данілов.

Він зазначив, що мобілізація стане "гнучкішою".

"Будуть оголошені ті спеціальності, які необхідні, і люди будуть добровільно йти на конкретну посаду. Наприклад, їм потрібні зварювальники або слюсарі тощо", – заявив секретар РНБО.

Чиновник визнав деякі проблеми з мобілізацією в Україні, але наголосив, що російська пропаганда перебільшує масштаби проблеми.

Мобілізація в Україні перейде у "смартформат". Люди самі обиратимуть спеціальність.

14 жовтня начальник служби зв'язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо закликав військовозобов'язаних особисто прийти до територіальних центрів комплектування та соцпідтримки й оновити свої дані – щоб держава мала реальну картину резервів, які є зараз у країні.

Раніше в Міноборони повідомили, що оновлення даних у ТЦК не означає, що людина буде мобілізована, а процедуру оновлення даних має пройти згідно із законом кожен, хто перебуває на обліку.

Читайте також: Зеленський: Наступного тижня буде комплексний план щодо мобілізації та демобілізації