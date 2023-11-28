Мобилизация. Данилов анонсировал изменения призыва на этой неделе — список нововведений

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов анонсировал изменения в мобилизации в Украине на этой неделе

Алексей Данилов (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов анонсировал изменения в мобилизации в Украине на этой неделе. Об этом он сообщил в комментарии газете The Guardian.

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По его словам, изменения ожидаются на этой неделе и будут включать в себя использование коммерческих рекрутинговых компаний, чтобы убедить призывников, что они будут задействованы в ролях, которые соответствуют их навыкам.

"Некоторые люди напуганы, боятся умереть, боятся стрелять, но это не значит, что они не могут заниматься другой деятельностью. Теперь у нас новый министр с новым подходом", — сказал Данилов.

Он отметил, что мобилизация станет "более гибкой".

"Будут объявлены те специальности, которые необходимы, и люди будут добровольно идти на конкретную должность. Например, им нужны сварщики или слесари и так далее", — заявил секретарь СНБО.

Чиновник признал некоторые проблемы с мобилизацией в Украине, но подчеркнул, что российская пропаганда преувеличивает масштабы проблемы.

Мобилизация в Украине перейдет в "смартформат". Люди сами будут выбирать специальность.

14 октября начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо призвал военнообязанных лично прийти в территориальные центры комплектования и соцподдержки и обновить свои данные – чтобы государство имело реальную картину резервов, которые есть сейчас в стране.

Ранее в Минобороны сообщили, что обновление данных в ТЦК не означает, что человек будет мобилизован, а процедуру обновления данных должен пройти по закону каждый состоящий на учете.

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