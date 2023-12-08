Мобілізація — в Україні роздають повістки у спортзалах. ТЦК: Все законно, привілеїв немає

Працівники ТЦК у спортзалі (Фото: скриншот із відео)

В Україні поширюються відео, на яких у різних регіонах працівники військкоматів приходять до спортзалів для видачі повісток. У Закарпатському територіальному центрі комплектування заявили, що все відбувається у рамках закону.

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У ТЦК кажуть, працівники військкомату продовжують вручати повістки законним способом.

"На нашу думку, ті чоловіки призовного віку, які свідомо уникають військової служби, займаються у спортивних залах або розважаються у відпочинкових комплексах, не привілейовані порівняно з військовослужбовцями ЗСУ, які в непростих умовах тримають оборону і б'ють ворога", – йдеться в повідомленні.

Там зазначили, що вручення повістки не означає, що призовника одразу забирають на війну.

"Спочатку уточнюються дані, призовник проходить медичний огляд і лише після цього, якщо людина придатна до служби, видається мобілізаційне розпорядження. Отже, призовник їде вчитися", – заявили у ТЦК.

Також у військкоматі наголосили, що за будь-яке перешкоджання видачі повісток передбачено кримінальну відповідальність за статтею про перешкоджання законній діяльності ЗСУ в особливий період із покаранням у вигляді позбавлення волі від п'яти до восьми років.

"У ЗСУ є чимало спеціальностей, які не передбачають безпосередню участь у бойових діях, але важливі для підтримки фронту. Кожен може ознайомитися на сайті ЗСУ з переліком цих спеціальностей, стати на облік, отримувати гідну зарплату і водночас допомагати країні у скрутний момент. Просимо також зрозуміти, що у ЗСУ це, насамперед, люди, у тому числі ваші знайомі, ваші друзі, батьки, чоловіки, сини та дочки, які чекають на заміну чи поповнення", — резюмували там.

Раніше стало відомо, що в Україні готують зміни до законодавства, яке регулює питання мобілізації та військової служби.

Мобілізація в Україні перейде до "смартформату". Люди самі вибиратимуть спеціальність.

14 жовтня начальник служби зі зв'язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо закликав військовозобов'язаних особисто прийти до територіальних центрів комплектування та соцпідтримки та оновити свої дані, щоб держава мала реальну картину резервів, які є зараз у країні.

Раніше в Міноборони повідомили, що оновлення даних у ТЦК не означає, що людина буде мобілізована, а процедуру оновлення даних має пройти згідно із законом кожен, хто перебуває на обліку.

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