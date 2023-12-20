Повестки в спортзалах и ресторанах. ВСУ: Это законно, общественное место

"То есть законом четко установлено, что осуществление мер оповещения возможно там, где не запрещено", – заявил спикер Сухопутных сил

ТЦК в спортзале (Фото: соцсети)

Работа сотрудников территориальных центров комплектования в спортзалах и ресторанах законна, заявил спикер Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в интервью РБК-Украина.

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"Если бы представителей ТЦК зафиксировали в отделении больницы травматологии и если бы они там раздавали повестки – это было бы странно. А спортзал – это общественное место. То есть законом четко установлено, что осуществление мер оповещения возможно там, где не запрещено", – ответил он.

В случае со спортзалами, отмечает Фитьо, есть заведение, которое предоставляет общественные услуги, равно как и заведения питания.

"И если их владельцы не возражают, то представители ТЦК могут провести там мероприятия по оповещению граждан, которые могут подпадать под мобилизацию", – пояснил он.

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14 октября Фитьо призвал военнообязанных лично прийти в территориальные центры комплектования и соцподдержки и обновить свои данные, чтобы государство имело реальную картину резервов, которые есть сейчас в стране.

8 декабря появились видео, на которых в разных регионах работники военкоматов приходят в спортзалы для выдачи повесток. В Закарпатском территориальном центре комплектования заявили, что все происходит в рамках закона.

15 декабря СБУ сообщило, что ее сотрудники совместно с подразделениями Министерства внутренних дел и Миграционной службы проводят контрдиверсионные меры безопасности в Киеве. Ответ появился после появления в сети видео с сотрудниками спецслужбы в столичном ресторане "Веранда на Днепре".

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