"Воювати підуть не тільки ті, хто хоче": в Міноборони пояснили, чому рекрутинг – не мобілізація

Речник Міноборони Ілларіон Павлюк заявив, що запровадження рекрутингу не звільняє від мобілізації, і захищати країну – обов'язок кожного

Фото: Генштаб ЗСУ

Речник Міноборони Ілларіон Павлюк в ефірі Радіо Свободи заявив, що рекрутинг не буде дорівнювати мобілізації, оскільки є сервісом для добровольців. Він також підтвердив слова головкома Валерія Залужного про те, що оцінювати рекрутинг ще зарано, хоча вже є певний зворотний зв'язок від українців у вигляді заявок.

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"Загалом є неправильне розуміння того, що таке мобілізація й рекрутинг, люди змішують це до купи або думають, що рекрутинг має бути замість мобілізації", – сказав Павлюк.

Він пояснив, що рекрутинг – це спосіб, що має покращити сервіс для українців, які хочуть доєднатися до ЗСУ добровільно.

Водночас, додає речник Міноборони, рекрутинг не означає повну відмову від мобілізації.

"Це не так, що ми запровадимо рекрутинг, а значить тепер підуть воювати тільки ті, хто хочуть. <...> Важливо розуміти, що захищати країну – це обов'язок кожного громадянина. І рекрутинг не створений для того, щоб хтось не пішов у військо, він створений для того, аби ті, хто хоче воювати, змогли обрати вигідні для себе умови та спеціальності", – заявив Павлюк.

Відповідаючи на запитання, коли можна буде оцінювати результати рекрутингу, він сказав: "До трьох місяців".

Водночас речник оборонного відомства додав, що вже на першому етапі запровадження системи рекрутингу є заявки й відгуки від українців.

"Для того, щоб нормально оцінити, треба дивитися, скільки умовно з тих людей, які зацікавилися цим, реально дійдуть до ВЛК. Скільки з них потім виявляться придатними до служби й опиняться у війську", – резюмував він.

22 листопада голова фракції Слуга народу Арахамія анонсував великий законопроєкт про мобілізацію, який, за його словами, може бути ухвалений до кінця року.

24 листопада секретар РНБО Данілов запевнив, що строковиків, термін служби яких минув, демобілізують найближчим часом.

Того ж дня президент Зеленський провів засідання Ставки й доручив підготувати рішення щодо мобілізації, демобілізації та ТЦК.

7 грудня Зеленський відповів на петиції про демобілізацію, ротацію та звільнення військовослужбовців строкової служби. Усі три звернення передав прем'єру Шмигалю.

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