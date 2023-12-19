"Воювати підуть не тільки ті, хто хоче": в Міноборони пояснили, чому рекрутинг – не мобілізація
Речник Міноборони Ілларіон Павлюк в ефірі Радіо Свободи заявив, що рекрутинг не буде дорівнювати мобілізації, оскільки є сервісом для добровольців. Він також підтвердив слова головкома Валерія Залужного про те, що оцінювати рекрутинг ще зарано, хоча вже є певний зворотний зв'язок від українців у вигляді заявок.
"Загалом є неправильне розуміння того, що таке мобілізація й рекрутинг, люди змішують це до купи або думають, що рекрутинг має бути замість мобілізації", – сказав Павлюк.
Він пояснив, що рекрутинг – це спосіб, що має покращити сервіс для українців, які хочуть доєднатися до ЗСУ добровільно.
Водночас, додає речник Міноборони, рекрутинг не означає повну відмову від мобілізації.
"Це не так, що ми запровадимо рекрутинг, а значить тепер підуть воювати тільки ті, хто хочуть. <...> Важливо розуміти, що захищати країну – це обов'язок кожного громадянина. І рекрутинг не створений для того, щоб хтось не пішов у військо, він створений для того, аби ті, хто хоче воювати, змогли обрати вигідні для себе умови та спеціальності", – заявив Павлюк.
Відповідаючи на запитання, коли можна буде оцінювати результати рекрутингу, він сказав: "До трьох місяців".
Водночас речник оборонного відомства додав, що вже на першому етапі запровадження системи рекрутингу є заявки й відгуки від українців.
"Для того, щоб нормально оцінити, треба дивитися, скільки умовно з тих людей, які зацікавилися цим, реально дійдуть до ВЛК. Скільки з них потім виявляться придатними до служби й опиняться у війську", – резюмував він.
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- 7 грудня Зеленський відповів на петиції про демобілізацію, ротацію та звільнення військовослужбовців строкової служби. Усі три звернення передав прем'єру Шмигалю.
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