"Воевать будут не только те, кто хочет": в МО объяснили, почему рекрутинг – не мобилизация

Спикер Минобороны Илларион Павлюк заявил, что введение рекрутинга не освобождает от мобилизации, и защищать страну – долг каждого

Фото: Генштаб ВСУ

Спикер Минобороны Илларион Павлюк в эфире Радио Свободы заявил, что рекрутинг не будет равен мобилизации, поскольку является сервисом для добровольцев. Он также подтвердил слова главкома Валерия Залужного о том, что оценивать рекрутинг еще рано, хотя уже есть определенная обратная связь от украинцев в виде заявок.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"В общем, есть неправильное понимание того, что такое мобилизация и рекрутинг, люди смешивают это в кучу или думают, что рекрутинг должен быть вместо мобилизации", – сказал Павлюк.

Он пояснил, что рекрутинг – это способ, который должен улучшить сервис для украинцев, желающих присоединиться к ВСУ добровольно.

В то же время, добавляет спикер Минобороны, рекрутинг не означает полного отказа от мобилизации.

"Это не так, что мы введем рекрутинг, а значит теперь пойдут воевать только те, кто хотят. <...> Важно понимать, что защищать страну – это долг каждого гражданина. И рекрутинг не создан для того, чтобы кто-то не ушел в армию, он создан для того, чтобы те, кто хочет воевать, смогли выбрать выгодные для себя условия и специальности", – заявил Павлюк.

Отвечая на вопрос, когда можно будет оценивать результаты рекрутинга, он сказал: "До трех месяцев".

В то же время представитель оборонного ведомства добавил, что уже на первом этапе внедрения системы рекрутинга есть заявки и отзывы от украинцев.

"Для того, чтобы нормально оценить, нужно смотреть, сколько условно из заинтересовавшихся этим людей реально дойдут до ВЛК. Сколько из них потом окажутся пригодными к службе и окажутся в армии", – резюмировал он.

22 ноября глава фракции Слуга народа Арахамия анонсировал крупный законопроект о мобилизации, который, по его словам, может быть принят до конца года.

24 ноября секретарь СНБО Данилов заверил, что срочников, срок службы которых истек, демобилизуют в ближайшее время.

В тот же день президент Зеленский провел заседание Ставки и поручил подготовить решение по мобилизации, демобилизации и ТЦК.

7 декабря Зеленский ответил на петиции о демобилизации, ротации и увольнении военнослужащих срочной службы. Все три обращения передал премьеру Шмыгалю.

Читайте также: Демобилизация. Данилов анонсирует окончательный отчет с "четкими правилами"