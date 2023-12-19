Зеленський проти мобілізації жінок. Закон про призов з 25 років готовий підписати

Зеленський заявив, що не підпише законопроєкт про мобілізацію жінок, якщо такий документ буде ухвалено

Володимир Зеленський (Фото: EPA/SERGEY DOLZHENKO)

Президент Володимир Зеленський виступив проти мобілізації жінок та заявив, що готовий підписати закон про призов чоловіків з 25 років. Про це він повідомив на пресконференції за підсумками 2023 року.

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За його словами, він не підпише документ про мобілізацію жінок, якщо такий законопроєкт буде ухвалено Верховною Радою.

Щодо зниження граничного віку мобілізації чоловіків з 27 до 25 років Зеленський сказав, що підпише відповідний закон, "якщо будуть адекватні аргументи".

Також глава держави заявив, що коли стоїть питання мобілізації, потрібно пам'ятати, що заробітну плату військовим платять цивільні зі своїх податків.

"Один воїн дорівнює шести цивільним, які сплачують податки. Якщо помножити 500 000 осіб, яких потрібно залучити до лав ЗСУ, потрібно цю кількість помножити на шість і зрозуміти, як уряду знайти плюс 3 млн до того, що у нас є, плюс 3 млн платників податків з січня місяця", — підкреслив він.

30 травня 2023 року Верховна Рада підтримала зниження граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників з 27 до 25 років, проте президент ще не підписав закон. Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данiлов заявив, що "це дуже чутливе питання".

Раніше Зеленський заявив, що військове командування запропонувало додатково мобілізувати 450 000-500 000 осіб.

22 листопада голова фракції Слуга народу Арахамія анонсував великий законопроєкт про мобілізацію, який, за його словами, може бути ухвалений до кінця року.

24 листопада секретар РНБО Данiлов запевнив, що строковиків, термін служби яких минув, демобілізують найближчим часом.

Того ж дня президент Зеленський провів засідання Ставки й доручив підготувати рішення щодо мобілізації, демобілізації та ТЦК.

7 грудня Зеленський відповів на петиції про демобілізацію, ротацію та звільнення військовослужбовців строкової служби. Усі три звернення передав прем'єру Шмигалю.

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