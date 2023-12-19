Зеленский против мобилизации женщин. Закон о призыве с 25 лет готов подписать
Президент Владимир Зеленский выступил против мобилизации женщин и заявил, что готов подписать закон о призыве мужчин с 25 лет. Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам 2023 года.
По его словам, он не подпишет документ о мобилизации женщин, если такой законопроект будет принят Верховной Радой.
Насчет снижения граничного возраста мобилизации мужчин с 27 до 25 лет Зеленский сказал, что подпишет соответствующий закон, "если будут адекватные аргументы".
Также глава государства заявил, что когда стоит вопрос мобилизации, то нужно помнить, что заработную плату военным платят гражданские со своих налогов.
"Один воин равен шести гражданским, платящим налоги. Если умножить 500 000 человек, которых нужно привлечь в ряды ВСУ, нужно это количество умножить на шесть и понять, как правительству найти плюс 3 млн к тому, что у нас есть, плюс 3 миллиона налогоплательщиков с января месяца", — подчеркнул он.
Ранее Зеленский заявил, что военное командование предложило дополнительно мобилизовать 450 000-500 000 человек.
- 22 ноября глава фракции Слуга народа Арахамия анонсировал большой законопроект о мобилизации, который, по его словам, может быть принят до конца года.
- 24 ноября секретарь СНБО Данилов заверил, что срочников, срок службы которых истек, демобилизуют в ближайшее время.
- В тот же день президент Зеленский провел заседание Ставки и поручил подготовить решение по мобилизации, демобилизации и ТЦК.
- 7 декабря Зеленский ответил на петиции о демобилизации, ротации и увольнении военнослужащих срочной службы. Все три обращения передал премьеру Шмыгалю.
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