Зеленский против мобилизации женщин. Закон о призыве с 25 лет готов подписать

Зеленский заявил, что не подпишет законопроект о мобилизации женщин, если подобный документ будет принят

Владимир Зеленский (Фото: EPA/SERGEY DOLZHENKO)

Президент Владимир Зеленский выступил против мобилизации женщин и заявил, что готов подписать закон о призыве мужчин с 25 лет. Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам 2023 года.

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По его словам, он не подпишет документ о мобилизации женщин, если такой законопроект будет принят Верховной Радой.

Насчет снижения граничного возраста мобилизации мужчин с 27 до 25 лет Зеленский сказал, что подпишет соответствующий закон, "если будут адекватные аргументы".

Также глава государства заявил, что когда стоит вопрос мобилизации, то нужно помнить, что заработную плату военным платят гражданские со своих налогов.

"Один воин равен шести гражданским, платящим налоги. Если умножить 500 000 человек, которых нужно привлечь в ряды ВСУ, нужно это количество умножить на шесть и понять, как правительству найти плюс 3 млн к тому, что у нас есть, плюс 3 миллиона налогоплательщиков с января месяца", — подчеркнул он.

30 мая 2023 года Верховная Рада поддержала снижение предельного возраста пребывания граждан на воинском учете призывников с 27 до 25 лет, но президент еще не подписал закон. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что "это очень чувствительный вопрос".

Ранее Зеленский заявил, что военное командование предложило дополнительно мобилизовать 450 000-500 000 человек.