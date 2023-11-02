Данилов ответил, почему возраст мобилизации не снизили до 25: Очень чувствительный вопрос

Президент Владимир Зеленский пока не подписал закон о снижении мобилизационного возраста до 25 лет, поскольку это "очень чувствительный вопрос", когда своим решением нужно принять ответственность за то, что более молодые люди должны идти на фронт. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в интервью LIGA.net.

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Журналист спросил, в чем проблема, что президент пять месяцев не подписывает закон, снижающий мобилизационный возраст с 27 до 25 лет, хотя говорит, что военные просят о возможности мобилизовать больше.

"Это очень чувствительный вопрос, когда нужно своим решением принять ответственность, что более молодые люди должны идти на фронт. Это очень сложно. Это очень тяжело", – ответил Данилов.

Он ответил, что есть задача – попытаться решить несколько проблем: "максимально усилить" противовоздушную оборону для защиты населения и объектов критической инфраструктуры и получить современное вооружение.

"F-16 – это не наша прихоть. Это о жизни наших военных. Это хотя бы об определенном паритете в воздухе с Россией. Современные средства поражения – это уже другое дело. Простой пример. Когда последовали первые случаи уничтожения военных вертолетов РФ, то вдвое-втрое уменьшилось количество полетов. Соответственно, это жизнь наших парней и девушек", – объяснил секретарь СНБО.

30 мая Верховная Рада поддержала снижение предельного возраста пребывания граждан на воинском учете призывников с 27 до 25 лет, но президент еще не подписал закон.

Данилов заявил, что тезис, что воевать или служить придется всем, – это аксиома, когда армия пользуется дальнобойным оружием, то возраст военнослужащих не имеет значения.

Секретарь СНБО объяснил, что для решения вопроса о демобилизации военных требуется официальное представление в аппарат ведомства от любого из членов Ставки верховного главнокомандующего, но, вероятно, пока такие предложения на официальном уровне не вносились.

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