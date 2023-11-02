Данілова запитали, коли буде рішення про демобілізацію. Каже, треба подання в РНБО

Для вирішення питання щодо демобілізації військових потрібне офіційне подання до апарату Ради нацбезпеки та оборони від будь-кого із членів Ставки верховного головнокомандувача, але, вірогідно, поки що такі пропозиції на офіційному рівні не вносились. Про мобілізацію, демобілізацію та інше в інтерв’ю LIGA.net розповів секретар РНБО Олексій Данілов.

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Відповідаючи на запитання, коли буде рішення щодо демобілізації, особливо тих, хто воює безперервно з першого дня великої війни, Данілов сказав, що якщо виникає те чи інше питання, яке потребує розгляду на Ставці, кожен член Ставки має право надати в апарат РНБО свої пропозиції, і перш за все це стосується тих, хто безпосередньо має відношення до військової справи – головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, міністра оборони Рустема Умєрова, начальника Генштабу Сергія Шаптали.

За словами Данілова, якщо подаються такі документи – РНБО не має права не розглянути.

Він не відповів прямо на запитання, чи обговорювались вже на Ставці якісь документи щодо демобілізації військових: "Ми можемо обговорити дуже багато речей, але якщо це має вийти в нормативно-правовий акт, тобто наказ верховного головнокомандувача, то має бути офіційне подання до апарату РНБО будь-кого із членів Ставки".

"Звичайно, я б дуже хотів, щоб всі відпочивали. У мене син так само питає: "Тато, а коли буде відпочинок?" Я кажу: "Синку, війна, служіть". Хоча я розумію, що є втома і люди мають відпочивати. Я думаю, що, послухавши нашу розмову, члени Ставки, безпосередні військові, зроблять пропозиції, що мають бути визначені якісь правила", – сказав Данілов.

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Втім, за його словами, "це не значить, що немає перепочинку". Секретар РНБО запевнив, що бригади відправляються на відновлення, "а є такі, яких звідти й не витягнеш, таке бажання воювати".

Наприкінці 2022 року тодішній міністр оборони Олексій Резніков розкритикував петицію про демобілізацію – пояснив, що замість демобілізованих потрібно буде набрати таку ж кількість новобранців, яких необхідно навчити та підготувати.

25 жовтня 2023-го представник президента в Раді, член комітету з нацбезпеки та оборони Федір Веніславський у коментарі LIGA.net повідомив, що питання демобілізації тих, хто служить від початку повномасштабного вторгнення, "порушується", але поки що вирішення немає.

Читайте повну версію інтерв'ю: "Зеленського підставили". Олексій Данілов про Арестовича, демобілізацію та втому від війни

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