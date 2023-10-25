Нардеп Веніславський про продовження мобілізації: Скоро проголосуємо

Вже найближчого пленарного тижня парламент планує ухвалити продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні. Про це у коментарі LIGA.net повідомив представник президента в Раді, член комітету з нацбезпеки та оборони Федір Веніславський.

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Мобілізація в Україні триватиме, доки діятиме воєнний стан. Після 15 листопада її знову продовжать. "Скоріше за все, на найближчому пленарному тижні проголосуємо", – сказав Веніславський.

Також, за його словами, порушується питання демобілізації тих, хто служить від початку повномасштабного вторгнення, але поки що вирішення немає. "Замінити мільйон людей у війську – проблема. Плюс є ціла низка супутніх питань, які швидко вирішити неможливо", – зазначив нардеп.

14 жовтня начальник служби зв’язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо закликав військовозобов’язаних особисто прийти до територіальних центрів комплектування і соцпідтримки та оновити свої дані – щоб держава мала реальну картину наявних наразі в країні резервів.

Раніше в Міноборони повідомили, що оновлення даних у ТЦК не означає, що особа буде мобілізована, а процедуру оновлення даних повинен пройти за законом кожен, хто є на обліку.

23 серпня Зеленський заявив, що військові звернулись до нього, щоб "дати можливість більше мобілізовувати".

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