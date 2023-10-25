Нардеп Вениславский о продолжении мобилизации: Скоро проголосуем

Уже в ближайшую пленарную неделю парламент планирует продлить действия военного положения и общей мобилизации в Украине. Об этом в комментарии LIGA.net сообщил представитель президента в Раде, член комитета по нацбезопасности и обороне Федор Вениславский.

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Мобилизация в Украине будет продолжаться, пока будет действовать военное положение. После 15 ноября ее снова продолжат. "Скорее всего, в ближайшую пленарную неделю проголосуем", – сказал Вениславский.

Также, по его словам, поднимается вопрос демобилизации тех, кто служит с начала полномасштабного вторжения, но пока решения нет. "Заменить миллион людей в армии – проблема. Плюс есть целый ряд сопутствующих вопросов, которые быстро решить невозможно", – отметил нардеп.

14 октября начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо призвал военнообязанных лично прийти в территориальные центры комплектования и соцподдержки и обновить свои данные – чтобы государство имело реальную картину имеющихся сейчас в стране резервов.

Ранее в Минобороны сообщили, что обновление данных в ТЦК не означает, что человек будет мобилизован, а процедуру обновления данных должен пройти по закону каждый находящийся на учете.

23 августа Зеленский заявил, что военные обратились к нему, чтобы "дать возможность больше мобилизовывать".

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