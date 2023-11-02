Данілов прокоментував тезу, що воювати або служити "будуть всі": Це аксіома

Теза, що воювати або служити доведеться всім, – це аксіома, коли армія користується далекобійною зброєю, то вік військовослужбовців не має значення. Про це заявив секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов в інтерв'ю для LIGA.net.

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Журналіст запитав, як посадовець ставиться до тези, що "воювати/служити доведеться всім".

"Це аксіома, і не треба цьому дивуватися. Ми перебуваємо в доволі складному світі, коли маємо захищати свою країну, маючи божевільного сусіда. Навіть коли відбудеться фрагментація Росії, ми маємо бути готові. А фрагментація Росії відбудеться обов'язково за нашого життя", – сказав він.

Щодо тези ексміністра оборони Великої Британії Бена Воллеса, нібито "настав час переоцінити масштаби мобілізації України", Данілов відповів, що мобілізація почалася 24 лютого 2022 року та жодного дня не припинялася.

"І ми цього не приховуємо, на відміну від Росії. Що стосується вікового цензу, то уявлення про війну, що це тільки окопи та перша лінія, – це уявлення про минуле", – сказав секретар РНБО.

За його словами, якщо в України не буде сучасних засобів ураження, допомоги партнерів, то "триматись лише, використовуючи лінії фронту, буде дуже-дуже складно".

Тому Україна отримує далекобійні ракети ATACMS, SCALP тощо, які в сучасній війні набагато ефективніші, зазначив Данілов.

"Коли ви користуєтесь сучасною зброєю – вік не має значення. Уявлення, що в ЗСУ всі мають бути молоді – трошки скривлене", – підсумував він.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що в українському законодавстві є прогалини, які дозволяють громадянам ухилятися від служби, але держава намагається це виправити.

Глава Мінцифри Михайло Федоров повідомив, що в Україні планують запровадити систему "смартмобілізації" — пілотний проєкт мають запустити через місяць-два.

Федоров заявив, що електронний реєстр військовозобов'язаних вже працює та наповнюється.

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