Данілов: РФ не володіє тою кількістю ракет, якою хоче, накопичує їх для ударів взимку
Росія не володіє тою кількістю ракет, якою хотіла б для заподіяння шкоді Україні, окупанти потроху накопичують та зберігають ракети для атак у зимовий період. Про це заявив секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов в етері телемарафону.
"Ми [Ставка верховного головнокомандувача] володіємо інформацією щодо наявності й кількості ракет, і РФ не володіє тою кількістю, якою вона б хотіла володіти для того, щоб заподіювати нам величезну шкоду", – сказав він.
Проте зараз окупанти потроху накопичують та зберігають ракети, аби під час зимового періоду спробувати використати їх, щоб нанести шкоду безпосередньо українській інфраструктурі, зазначив Данілов.
"Максимальна є підготовка з нашого боку до цього питання. Але я ще хочу всім нагадати, що, на жаль, це війна і ми не можемо з вами спрогнозувати, по яких саме об'єктам буде влучання, і тому нам всім треба спокійно готуватися до цієї зими. Ми пройдемо цей період, як пройшли минулу зиму, так само ми пройдемо цю зиму", – пояснив секретар РНБО.
Він зауважив, що "буде важко", проте держава розуміє всі ці виклики та "по максимуму" готується до цього там, де можна підготуватися.
- На LIGA.net є великий текст про те, що цього року зима буде не легшою за торішню, Росія продовжить атаки на енергетичний сектор, а енергетики та військові готуються тримати удар.
- Речник Повтіряних сил заявляв, що Росія могла взяти паузу в ракетних атаках по Україні для накопичення певної кількості ракет.
Читайте також: Корпус із фанери, замість бака – каністра. Чим небезпечні "газонокосарки", якими атакує РФ
Коментарі