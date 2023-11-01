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Данілов: РФ не володіє тою кількістю ракет, якою хоче, накопичує їх для ударів взимку

Этот материал также доступен на русском
01.11.2023, 22:00
Данілов: РФ не володіє тою кількістю ракет, якою хоче, накопичує їх для ударів взимку - Фото
Олексій Данілов (Скриншот з відео)

Росія не володіє тою кількістю ракет, якою хотіла б для заподіяння шкоді Україні, окупанти потроху накопичують та зберігають ракети для атак у зимовий період. Про це заявив секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов в етері телемарафону.

"Ми [Ставка верховного головнокомандувача] володіємо інформацією щодо наявності й кількості ракет, і РФ не володіє тою кількістю, якою вона б хотіла володіти для того, щоб заподіювати нам величезну шкоду", – сказав він.

Проте зараз окупанти потроху накопичують та зберігають ракети, аби під час зимового періоду спробувати використати їх, щоб нанести шкоду безпосередньо українській інфраструктурі, зазначив Данілов.

"Максимальна є підготовка з нашого боку до цього питання. Але я ще хочу всім нагадати, що, на жаль, це війна і ми не можемо з вами спрогнозувати, по яких саме об'єктам буде влучання, і тому нам всім треба спокійно готуватися до цієї зими. Ми пройдемо цей період, як пройшли минулу зиму, так само ми пройдемо цю зиму", – пояснив секретар РНБО.

Він зауважив, що "буде важко", проте держава розуміє всі ці виклики та "по максимуму" готується до цього там, де можна підготуватися.

  • На LIGA.net є великий текст про те, що цього року зима буде не легшою за торішню, Росія продовжить атаки на енергетичний сектор, а енергетики та військові готуються тримати удар.
  • Речник Повтіряних сил заявляв, що Росія могла взяти паузу в ракетних атаках по Україні для накопичення певної кількості ракет.

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Артем Джеріпа
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