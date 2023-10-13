Росія накопичує ракети, розуміє, що одними "шахедами" не обійдеться – ЗСУ

Росія могла взяти паузу в ракетних атаках по Україні для накопичення певної кількості ракет, заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат. Окупанти розуміють, що атаками одними дронами-камікадзе Shahed не обійдеться, тому їм потрібно накопичувати ракети, розповів він в етері телемарафону.

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У своєму зведенні розвідка Великої Британії припустила, що російська далекобійна авіація не атакує Україну впродовж трьох тижнів, тому що зберігає наявні запаси ракет Х-101 та хоче збільшити запаси для атак по Україні в зимовий період.

"Імовірно, так, йде якась пауза, для того, щоб дати можливість промисловості накопичити певну кількість ракет. Це зрозуміло. Вони ж не вічні, як то кажуть, не можуть використовувати їх так інтенсивно без того, щоб випорожнювати ті, власне, запаси їхнього стратегічного, як то кажуть, НЗ (недоторканий запас – Ред.). Вони вже в НЗ, з рештою, давно залізли", – сказав Ігнат.

За його словами, ймовірно, що далекобійні ракети Х-101, котрі можуть летіти з дальністю до 5500 км, росіяни притримають для якихось своїх стратегічних завдань.

Речника ПС запитали, чому окупанти не можуть задовольнятися ударами лише дронами-камікадзе типу Shahed та акцентуватись на цьому поки без ракет.

"Це різні типи озброєння. Ракети можуть летіти швидко і далеко. "Шахеди" теж можуть летіти далеко, але це трошки інший тип боєприпасів, це баражуючий боєприпас де-факто. Ну і головне, що їх є де брати у достатній кількості, і вони їх запускають, ви бачите в якій кількості. Майже щодня 20, 30, інколи й 40 "шахедів" летять по нашій території. Питання доступності до матеріалів, до технологій, до комплектуючих, ну і питання відповідно у вартості й швидкості виготовлення того чи іншого типу боєприпасів", – сказав він.

Ігнат зауважив, що у минулий опалювальний сезон загарбники застосовували ракети комбіновано разом із "шахедами", це були ракети повітряного та морського базування, і "інші типи", зокрема, Х-22.

Речник повідомив, що окупанти використовуватимуть "шахеди" і надалі, проте Україна вже отримує й отримуватиме засоби проти дронів-камікадзе.

Йдеться про посилення зенітно-ракетних підрозділів Повітряних сил, протиповітряної оборони Сухопутних військ та мобільні вогневі групи, котрі "сьогодні теж розширюють свою географію на полі бою", зауважив він.

"Тому противник це прекрасно розуміє, що одними "шахедами" він не обійдеться, тому потрібно їм накопичувати й арсенал ракет", – підсумував Ігнат.

ДОВІДКА. Далекі бомбардувальники Ту-22М3 переносять ракети Х-22 – це радянська надзвукова крилата протикорабельна ракета повітряного базування великої дальності. Призначалася для ураження радіолокаційно-контрастних точкових (авіаносці) та групових цілей (авіаносних ударних груп) за допомогою спеціальної (ядерної) або фугасно-кумулятивної бойової частини. Під час великої війни стала знаряддям численних злочинів, вчинених Росією, зокрема ракетні удари по торговому центру в Кременчуці, по житловому будинку в Сергіївці та житловому будинку в Дніпрі. Бойова частина ракети – 950 кг, а відхилення від цілі – від 600 м і вище. Збивати Х-22, . Далекі бомбардувальники Ту-22М3 переносять ракети Х-22 – це радянська надзвукова крилата протикорабельна ракета повітряного базування великої дальності. Призначалася для ураження радіолокаційно-контрастних точкових (авіаносці) та групових цілей (авіаносних ударних груп) за допомогою спеціальної (ядерної) або фугасно-кумулятивної бойової частини. Під час великої війни стала знаряддям численних злочинів, вчинених Росією, зокрема ракетні удари по торговому центру в Кременчуці, по житловому будинку в Сергіївці та житловому будинку в Дніпрі. Бойова частина ракети – 950 кг, а відхилення від цілі – від 600 м і вище. Збивати Х-22, ймовірно , здатні лише ЗРК Patriot та ЗРК SAMP/T.

ДОВІДКА. "Шахед" (Shahed-136, "Герань-2") – "безхвостий" баражуючий боєприпас у формі трикутного крила, він же дрон-камікадзе іранського, а тепер уже і російського виробництва. Довжина ~ 3 м, розмах ~ 2,2 м, вага ~200 кг, у тому числі маса бойової частини ~40 кг. Дальність польоту невідома, але її вистачає на сотні кілометрів на висотах від десятків метрів та вище на швидкості 170 км/год. Оснащений двотактним двигуном 50 к.с, чий . "Шахед" (Shahed-136, "Герань-2") – "безхвостий" баражуючий боєприпас у формі трикутного крила, він же дрон-камікадзе іранського, а тепер уже і російського виробництва. Довжина ~ 3 м, розмах ~ 2,2 м, вага ~200 кг, у тому числі маса бойової частини ~40 кг. Дальність польоту невідома, але її вистачає на сотні кілометрів на висотах від десятків метрів та вище на швидкості 170 км/год. Оснащений двотактним двигуном 50 к.с, чий "мопедний" звук складно сплутати з чимось іншим. Shahed-131 ("Герань-1") меншу, має б/ч до 15 кг. Союзник російських терористів Іран передає РФ сотні "шахедів" та вузли до них для геноцидної війни проти України. Вперше зафіксовано на фронті у вересні 2022 року біля Куп'янська.

13 жовтня Міністр оборони Рустем Умєров зустрівся з командувачем Повітряних Сил, зокрема, вони працюватимуть над "максимальним збільшенням" кількості мобільних вогневих груп проти дронів-камікадзе.

11 жовтня президент Володимир Зеленський під час зустрічі у форматі "Рамштайн" сказав, що наразі важливо не послаблювати пресинг на російських окупантів, щоб не втратити ініціативу на полі бою.

У вересні командувач Повітряних сил показав відео нічної роботи мобільних вогневих груп по ворожих безпілотниках. Тоді на Одещині було збито 32 дрони.

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