Россия накапливает ракеты, понимает, что одними "шахедами" не обойдется – ВСУ

Россия могла взять паузу в ракетных атаках по Украине для накопления определенного количества ракет, заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат. Оккупанты понимают, что атаками одними дронами-камикадзе Shahed не обойдется, поэтому им нужно накапливать ракеты, рассказал он в эфире телемарафона.

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В своей сводке разведка Великобритании предположила, что российская дальнобойная авиация не атакует Украину в течение трех недель, так как сохраняет имеющиеся запасы ракет Х-101 и хочет увеличить запасы для атак по Украине в зимний период.

"Вероятно, да, идет какая-то пауза, для того чтобы дать возможность промышленности накопить определенное количество ракет. Это понятно. Они ведь не вечны, как говорится, не могут использовать их так интенсивно без того, чтобы опорожнять те, собственно, запасы их стратегического, как говорится, НЗ (неприкосновенный запас – Ред.). Они уже в НЗ, с остальными, давно залезли", – сказал Игнат.

По его словам, вероятно, что дальнобойные ракеты Х-101, которые могут лететь с дальностью до 5500 км, россияне придержат для своих стратегических задач.

Спикера ВС спросили, почему оккупанты не могут довольствоваться ударами только дронами-камикадзе типа Shahed и акцентироваться на этом пока без ракет.

"Это разные типы вооружения. Ракеты могут лететь быстро и далеко. "Шахеды" тоже могут лететь далеко, но это немного другой тип боеприпасов, это баражирующий боеприпас де-факто. Ну и главное, что их есть где брать в достаточном количестве, и они их запускают, вы видите в каком количестве. Почти ежедневно 20, 30, иногда и 40 "шахедов" летят по нашей территории. Вопрос доступности к материалам, к технологиям, к комплектующим, ну и вопрос соответственно в стоимости и скорости изготовления того или иного типа боеприпасов", – сказал он.

Игнат отметил, что в прошлый отопительный сезон захватчики применяли ракеты комбинированно вместе с "шахедами", это были ракеты воздушного и морского базирования, и другие типы, в частности, Х-22.

Спикер сообщил, что оккупанты будут использовать "шахеды" и дальше, однако Украина уже получает и будет получать средства против дронов-камикадзе.

Речь идет об усилении зенитно-ракетных подразделений Воздушных сил, противовоздушной обороны Сухопутных войск и мобильных огневых групп, которые "сегодня тоже расширяют свою географию на поле боя", заметил он.

"Поэтому противник прекрасно понимает, что одними "шахедами" он не обойдется, поэтому нужно им накапливать и арсенал ракет", – подытожил Игнат.

СПРАВКА. Дальние бомбардировщики Ту-22М3 переносят ракеты Х-22 – это советская сверхзвуковая крылатая противокорабельная ракета воздушного базирования большой дальности. Предназначалась для поражения радиолокационно-контрастных точечных (авианосцы) и групповых целей (авианосных ударных групп) с помощью специальной (ядерной) или фугасно-кумулятивной боевой части. Во время войны стала орудием многочисленных преступлений, совершенных Россией, в частности ракетные удары по торговому центру в Кременчуге, по жилому дому в Сергеевке и жилому дому в Днепре. Боевая часть ракеты – 950 кг, а отклонение от цели – от 600 м и выше. Сбивать Х-22, . Дальние бомбардировщики Ту-22М3 переносят ракеты Х-22 – это советская сверхзвуковая крылатая противокорабельная ракета воздушного базирования большой дальности. Предназначалась для поражения радиолокационно-контрастных точечных (авианосцы) и групповых целей (авианосных ударных групп) с помощью специальной (ядерной) или фугасно-кумулятивной боевой части. Во время войны стала орудием многочисленных преступлений, совершенных Россией, в частности ракетные удары по торговому центру в Кременчуге, по жилому дому в Сергеевке и жилому дому в Днепре. Боевая часть ракеты – 950 кг, а отклонение от цели – от 600 м и выше. Сбивать Х-22, вероятно , способны только ЗРК Patriot и ЗРК SAMP/T.

СПРАВКА. "Шахед" (Shahed-136, "Герань-2") – "бесхвостый" баражирующий боеприпас в форме треугольного крыла, он же дрон-камикадзе иранского, а теперь уже и российского производства. Длина ~3 м, размах ~2,2 м, вес ~200 кг, в том числе масса боевой части ~40 кг. Дальность полета неизвестна, но ее хватает на сотни километров на высотах от десятков метров и выше на скорости 170 км/ч. Оснащен двухтактным двигателем 50 л.с, чей . "Шахед" (Shahed-136, "Герань-2") – "бесхвостый" баражирующий боеприпас в форме треугольного крыла, он же дрон-камикадзе иранского, а теперь уже и российского производства. Длина ~3 м, размах ~2,2 м, вес ~200 кг, в том числе масса боевой части ~40 кг. Дальность полета неизвестна, но ее хватает на сотни километров на высотах от десятков метров и выше на скорости 170 км/ч. Оснащен двухтактным двигателем 50 л.с, чей "мопедный" звук сложно спутать с чем-нибудь другим. Shahed-131 ("Герань-1") меньше, имеет б/ч до 15 кг. Союзник российских террористов Иран передает РФ сотни "шахедов" и узлы к ним для геноцидной войны против Украины. Впервые зафиксировано на фронте в сентябре 2022 возле Купянска.

13 октября Министр обороны Рустем Умеров встретился с командующим Воздушными Силами, в частности, они будут работать над "максимальным увеличением" количества мобильных огневых групп против дронов-камикадзе.

11 октября президент Владимир Зеленский во время встречи в формате "Рамштайн" сказал, что сейчас важно не ослаблять прессинг на российских кафиров, чтобы не потерять инициативу на поле боя.

В сентябре командующий Воздушными силами показал видео ночной работы мобильных огневых групп по вражеским беспилотникам. Тогда в Одесской области были сбиты 32 дрона.

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