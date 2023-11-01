Данилов: РФ не владеет количеством ракет, которым хочет, накапливает их для ударов зимой

Россия не владеет тем количеством ракет, которым хотела бы для причинения вреда Украине, оккупанты понемногу накапливают и сохраняют ракеты для атак в зимний период. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в эфире телемарафона.

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"Мы [Ставка верховного главнокомандующего] владеем информацией о наличии и количестве ракет, и РФ не владеет тем количеством, которым она бы хотела обладать для того, чтобы причинять нам огромный ущерб", – сказал он.

Однако сейчас оккупанты понемногу накапливают и хранят ракеты, чтобы во время зимнего периода попытаться использовать их, чтобы нанести вред непосредственно украинской инфраструктуре, отметил Данилов.

"Максимальная подготовка с нашей стороны к этому вопросу. Но я еще хочу всем напомнить, что, к сожалению, это война и мы не можем с вами спрогнозировать, по каким именно объектам будет попадание, и поэтому нам всем нужно спокойно готовиться к этой зиме. Мы пройдем этот период, как прошли прошлую зиму, так же мы пройдем эту зиму", – пояснил секретарь СНБО.

Он отметил, что "будет тяжело", однако государство понимает все эти вызовы и "по максимуму" готовится к этому там, где можно подготовиться.

На LIGA.net есть большой текст о том, что в этом году зима будет не легче прошлогодней, Россия продолжит атаки на энергетический сектор, а энергетики и военные готовятся держать удар.

есть большой текст о том, что в этом году зима будет не легче прошлогодней, Россия продолжит атаки на энергетический сектор, а энергетики и военные готовятся держать удар. Спикер Повторяемых сил заявлял, что Россия могла взять паузу в ракетных атаках по Украине для накопления определенного количества ракет.

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